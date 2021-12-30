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芝加哥首波大雪報到 新年再降瑞雪機率高

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥28日終於出現可測量降雪，許久不見的剷雪車紛紛出動清掃積雪。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥28日終於出現可測量降雪，許久不見的剷雪車紛紛出動清掃積雪。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥28日終於迎來今年入冬後第一場可測量降雪(measurable snow)，根據芝城歐海爾國際機場的測量站紀錄，28日積雪達1.5吋，不過，降雪過後氣溫回升，雪轉為雨水後，幾乎已將積雪融光；國家氣象局預測，29日晚間到30日上午間，大芝加哥區可能還會再降下約0.1到0.5吋的雪。

芝加哥上次降下可測量積雪為今年3月15日，當時歐海爾機場紀錄積雪高度為1.8吋，根據歷史記錄，平均芝加哥每年出現第一場可測量降雪的時間為11月18日，而之前芝加哥最遲出現可測量積雪的時間，在國家氣象局的紀錄為2012年的12月20日。

28日約從中午開始降雪，其中80號州際公路以北到芝城西郊奧羅拉(Aurora)一帶，積雪最高達三吋；洛克福德(Rockford)積雪兩吋，密西根湖畔則約僅降雪0.5吋。

芝加哥28日終於迎來今冬第一場可測量降雪，圖為民眾冒雪到華埠採購。(特派員黃惠玲...
芝加哥28日終於迎來今冬第一場可測量降雪，圖為民眾冒雪到華埠採購。(特派員黃惠玲／攝影)

氣象專家預測，29日入夜後到30日上午之間，大芝加哥可望再降下最高0.5吋的積雪，此外，除夕夜31日當天，有五成機率會降下雨雪，新年元旦下雪機率則有七成。

氣象局目前無法確認降雪時間延遲，是否預示著今年冬天的雪量將減少，但專家表示，大型冬季風暴時間發生越晚，時常會帶來更多的降雪，每年12月1日到隔年的3月1日，是氣象局測量冬季雪量的時間。

氣象局統計顯示，去年冬天芝加哥地區幾乎沒有降雪，但到2月時，才幾周時間的降雪就超過了平均該季節應降廈的雪量，專家說，太平洋的氣候模式，可能導致冬季降水，專家分析，因為「我們正處於反聖嬰氣候模式，基本上熱帶太平洋的水平會比正常情況下低一些，這也意味著我們會迎來更潮濕的冬季」。

降雪 芝加哥 芝城

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