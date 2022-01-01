北美佛光雲來集　芝城信眾獲法義

2021北美雲來集講壇最後一場壓軸講座於日前於線上舉行，禮請國際佛光會世界總會秘書長覺培法師，以「佛教靠我──閲讀《我不是呷教的和尚》之啓示」為題，在雲端 與逾500位佛光人分享她閲讀本書的心得體會。雲來集講壇今年共舉辦了十五場中英文講座，總計有65,000人同沾法喜，共享法義。

《我不是呷教的和尚》是勵志典範，也是學佛者的修行寶典。覺培法師透過閱讀此書，讓佛光人了解佛光山開山星雲大師如何以無私無我的精神，將佛教事業推展到世界五大洲，開設了近300間寺院道場。從佛教到文教，創建了五所大學，上百所的學校，並期待所有的同門法眷，都不要是「吃教的和尚」，面對來自十方的因緣，都要有回饋報答眾生恩的心。

大師自許是一個報恩的人，以「佛教靠我，我不靠佛教」為修行的哲理思想，也引領佛教徒們，要突破從過去「求」的人生，翻轉到「給」的世界，能夠超越物我之外的境界，提倡「給人信心，給人希望，給人歡喜，給人方便」，以眾生平等的生活態度，利益眾生；以慈悲願力的精神與佛菩薩相應；融合一片，感應道交，貫徹實踐人間佛教。

芝加哥 佛光協會會長周邁平，從講座中感受到提升自己要從禮佛、拜佛、求佛到直下承擔「我是佛」，有「佛教靠我」的體認，從「求」到「給」，由「給」而「捨」，由「捨」才有「得」。未成佛道，先結人緣，就要從「給」開始，生活中廣結善緣；行八正道祛除「貪、瞋、癡」三毒，淨化身心。淨土即當下，當下即淨土。星雲大師以身教說法，生活即修行，動靜一如，不拘形式，無處不是修行的道場；舟車奔波裡，電線桿是念佛號的念珠，航行高空中，寫作是弘法的天地；大師說：「我的記憶力衰退，眼睛看不見，腳不能夠走，身體敗壞，我只是不方便，但是我的心是快樂的；視生死一如，世出世間不二！」協會理事孫偉銘對「不二法門，生活即修行」頗有感觸。星雲大師說「離開生活，談不修行」。調伏自己的心，是真正的修行。煩惱是契機，找出煩惱的根源，並將煩惱轉為菩

提，實踐於日常生活中，是修行的方向。覺培法師舉了一個生動的例子，譬如胃痛有種種的原因，只有找到病源才能對症下藥，藥到病除，轉暗為明。講座更以贈書為禮！覺培法師將贈送北美洲佛光人200本《我不是呷教的和尚》，鼓勵聽眾詳讀內容，進而學習星雲大師「人間菩薩」的精神特質與實踐方法，讓每個人「把佛法帶回去」，直下承擔「我是佛」肯定我本自具足的佛性，依止真理、依止佛性。

第三分會會長杜堡惜也表示，從論壇中，感受到星雲大師寬闊的胸襟和宏偉的格局。大師為法忘軀的行動力，勇於承擔的領導力，悲天憫人的大願力。我們要追隨星雲大師，實踐人間佛教的理念，勇於承擔「我是佛」，以菩薩道修行創造人間浄土(人間社因智供稿)。