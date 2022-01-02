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奥巴馬保险 1月15日截止 專業顧問Sonia 朱 - 免费諮詢 & 免費申請

本報芝加哥訊
奥巴馬保险 1月15日截止 ，專業顧問Sonia 朱小姐為您提供免费諮詢 & 免費申請。
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奧巴馬醫改是2010年《病人保護和負擔得起的醫療法案》（ACA）的俗稱。它通過降低那些負擔不起的人的費用，使每個人都能負擔得起醫療保健。奧巴馬醫改基本上是一個圍繞醫療保險的聯邦規則框架。它的目的是通過要求每個人都有健康保險或繳納稅款來減少美國普通家庭支付的無補償醫療費用。ACA也稱Obamacare，並將參考2010年的《病人保護和負擔得起的醫療法案》。

奧巴馬醫保保障什麼？你在奧巴馬醫改計畫下獲得的具體保險範圍將根據你選擇的計畫而有所不同。但是，該法要求對一些醫療服務進行覆蓋，包括：預防護理、緊急護理、不住院的門診護理、住院、產婦和新生兒護理、精神健康和藥物使用服務、康復服務、兒科、化驗服務等。

根據奧巴馬醫改法案，如果你有預先存在的疾病，保險公司不能拒絕你的保險要求，也不能為你的計畫收取更多費用。已有疾病是指在你的新保險開始之前被診斷出的疾病。

開放申請期（OEP）是您可以為來年購買新的醫療保險計畫的時間。2021年的保險計畫申請將從2020年11月1日至2020年12月15日開放。一些州有自己的開放時間，如賓夕法尼亞州、新澤西州、馬里蘭州等，並將開放申請時間延長至2021年1月15日。如果您在開放申請期間不購買保險計畫，您可能無法購買符合ACA標準的保險，除非您經歷了符合條件的特殊活動，例如：失業、搬家、生孩子、失去現有保險、家庭事件，如結婚，離婚，或者死亡等。

精英保險公司，擁有20個州的執照，可以幫助來自各地的朋友。奧巴馬截止日期到1/15/2022.商業醫保全年可申請。該公司也代理公司團體保險，學生保險，旅行保險，商業醫保（有無身份都可保），牙科眼科保險，重疾險，人壽保險，教育基金，退休年金。

精英保險公司華埠專業顧問Sonia 朱小姐，瞭解您適用的計畫選擇。請於2022年1月15日之前於辨公時間 (7天服務10am ~4pm 節假日除外)預約辦理。預約或疑問請電 312-532-0828 、312-709-6917 、312-404-3998或親臨華埠天河城2/F., 231室查詢 ( 2300 S. Archer Ave., Chicago IL )。

 

 

 

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