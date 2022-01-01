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芝加哥華人足球賀歲杯賽圓滿落幕 萬向隊衛冕冠軍，亞軍水牛城以及Teamwork隊第三名

本報芝加哥訊
華人足球賀歲杯比賽剪彩儀式醒獅助興。
華人足球賀歲杯比賽剪彩儀式醒獅助興。

芝加哥香港華協會主辦的2021-2022芝加哥華人足球賀歲杯比賽於圣誕節長周末在芝加哥西郊 ARC-Athletic Recreation Center (地址：8201 S. Janes Ave. Woodridge,IL 60517) 隆重登場，比賽共有4支球隊參與，包括芝加哥萬向足球俱樂部(Wan Xiang Fc)，水牛城足球俱樂部（Buffalo Grove Fc），Teamwork Fc 足球俱樂部以及 Nwi Red Raven Fc 足球俱樂部參加了賽事。經過一天緊張而激烈的角逐，萬向隊榮獲第一名，亚军是水牛城隊，唐人街 Teamwork 隊獲第三名，而萬向足球隊的賈浩以全場最多入球獲得金靴獎。

當天，香港華協會多位董事出席了剪彩儀式，會長陳健明和名譽會長朱慶龍還作為頒獎嘉賓，向冠亞季軍隊分別頒發獎杯。陳健明表示，希望透過體育競賽活動，提供以球會友、互相切磋交流的平台，也希望芝加哥華人足球賽事可以越辦越好，吸引更多的華人足球愛好者前來參賽，發揚友誼第一，比賽第二的體育精神，凝聚力量，為活躍社區文娛體育活動作貢獻。

本賽事白金贊助商有百佳香港超市集團和 Sushi+旋轉壽司，以及多家金牌贊助商包括：Red Bull，芝加哥亞洲足球協會，名軒粵菜館，AM CENTER,21世紀聯盟地產，舜間攝影室，金牛苑和奇跡廣告等贊助。主辦單位以及賽事的統籌 Danny Louie和 Jason Chooi 對參加比賽的所有隊員以及所有贊助商表示衷心的感謝，希望明年大家繼續支持。

芝加哥華人足球賀歲杯參賽團隊有：萬向足球俱樂部，水牛城足球俱樂部，Teamwor...
芝加哥華人足球賀歲杯參賽團隊有：萬向足球俱樂部，水牛城足球俱樂部，Teamwork足球俱樂部及 Nwi Red Raven 足球俱樂部。
香港華協會名譽會長朱慶龍為第三名 Teamwork 隊代表頒獎。
香港華協會名譽會長朱慶龍為第三名 Teamwork 隊代表頒獎。
芝加哥華人足球賀歲杯賽圓滿落幕，萬向隊衛冕冠軍，亞軍是水牛城隊以及Teamwor...
芝加哥華人足球賀歲杯賽圓滿落幕，萬向隊衛冕冠軍，亞軍是水牛城隊以及Teamwork隊獲得第三名。
唐人街 Teamwork 隊獲。
唐人街 Teamwork 隊獲。
香港華協會會長陳健明為水牛城隊頒發亞軍獎。
香港華協會會長陳健明為水牛城隊頒發亞軍獎。
香港華協會會長陳健明為萬向隊代表頒發冠軍獎。
香港華協會會長陳健明為萬向隊代表頒發冠軍獎。
芝加哥香港華協會主辦的2021-2022芝加哥華人足球賀歲杯比賽剪彩儀式。
芝加哥香港華協會主辦的2021-2022芝加哥華人足球賀歲杯比賽剪彩儀式。
Jason Chooi 擔任 Teamwork 隊守門員。
Jason Chooi 擔任 Teamwork 隊守門員。

足球 芝加哥 華人

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