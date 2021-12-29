我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新聞即煽動罪？港府突襲《立場新聞》斬首式國安大捕抓

「半天就蓋好」美首棟供低收入戶的3D列印房 維州交屋

芝加哥公校鼓勵師生 1月3日返校前先接受檢測

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝公校呼籲所有師生，在1月3日開學返校上課前，先接受病毒檢測，確保校園安全。(CPS臉書)
芝公校呼籲所有師生，在1月3日開學返校上課前，先接受病毒檢測，確保校園安全。(CPS臉書)

由於新冠變種病毒株傳播快速，芝加哥公校系統CPS28日呼籲，希望所有學生、老師與職員，在明年1月3日返校上課前，都先去做病毒篩檢，以確保校園安全。

公校首席執行官馬丁內茲(Pedro Martinez)已經向所有師生發出郵件通知，鼓勵大家在新年度開學日前，先接受新冠病毒檢測。早在12月初，CPS已經向疫情比較嚴重區所在的300所公校學生，發出多達15萬份的家用快篩盒，公校建議收到快篩盒的學生，於28日完成檢測，並將結果送到住家附近的FedEx快遞站寄出。

芝加哥教師工會副主席蓋茲(Stacy Davis Gates)說，老師們已經在寒假期間與學生、學生家長聯繫，並提醒他們在期限內完成測試，不過，蓋茲說，由於部分學生在寒假開始前幾天就沒到學校，因此未收到測試盒。

蓋茲說，公校將15萬份測試盒送給感染率偏高的學校，但卻沒有說明屆時要如何處理這些數據？以及這些數據有何作用？她還提到，工會還擔心新一波的疫情，可能對年長教職員帶來衝擊。

蓋茲說，現在不僅是芝加哥，而是全美學校都面臨人手不足的困境，「學校禁不起又一輪的人員短缺」，她呼籲CPS能夠針對此問題提出解決方案，例如列出教職員短缺數達到何種標準時，校園才會關閉。

CPS發言人27日發表聲明稱，15萬份檢測盒都在寒假前一周送到疫情最嚴重區的學校，包括Englewood Stem小學、Bass小學，不排除有些學生忘了把這些檢測盒帶回家，或在寒假前缺席沒有收到測試盒。不過，該份聲明表示，公校鼓勵所有學生都應該在返校上課前接受病毒檢測，芝市各地的免費檢測站信息，可查詢：cps.edu/youthcovidtesting。

教師工會30日也將在工會總部(1901 W. Carroll Ave.)停車場，設立免費檢測站，時間為上午10時到下午1時。

檢測 公校 疫情

上一則

芝加哥逾60名謀殺重罪犯 待審期再犯案

下一則

遊行中朝警丟鞭炮 新州男認罪

延伸閱讀

紐約市公校1月3日照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次

紐約市公校1月3日照常開學 班級如有學生確診 其他人七日測兩次
比爾蓋茲談2022年 最擔心民眾不信任政府

比爾蓋茲談2022年 最擔心民眾不信任政府
疫情飆 芝公校購10萬部電腦備用 暫無計畫改網課

疫情飆 芝公校購10萬部電腦備用 暫無計畫改網課
推薦這5本 比爾蓋茲年底假期書單出來了

推薦這5本 比爾蓋茲年底假期書單出來了
比爾蓋茲呼籲 對抗氣候變遷關注非洲小農

比爾蓋茲呼籲 對抗氣候變遷關注非洲小農
有錢出錢？全美前10大億萬富豪 成民主黨加稅首選

有錢出錢？全美前10大億萬富豪 成民主黨加稅首選

熱門新聞

聖誕前夕，服務生獲得千元小費。（FOX畫面截圖）

亞裔女高中生才剛獲悉疑患腦瘤 晚間即收到聖誕驚喜

2021-12-23 19:46
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

疫期房價直直漲 德州兩大都會區增幅已逾50%

2021-12-21 19:06
陳千楠兩年內在試衣間偷拍大量顧客，近日被捕，遭非法拍攝指控，不得保釋。（警方提供）

維州亞裔男子試衣間偷拍顧客 作案兩年 近日被捕

2021-12-28 14:34
66 歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

「好女人」請來電 66歲富商德州公路豎牌覓第三春

2021-12-21 17:54
西雅圖這個聖誕新年假期將出現十多年來最低溫的寒流。（美聯社）

寒流襲西雅圖 將迎接10年來最冷新年假期

2021-12-26 12:31
在華埠附近經營家飾店20多年的李建明說，現在的治安已經影響一般人的生活。(特派員黃惠玲／攝影)

出門如赴戰場 芝加哥華埠上千民眾遊行抗議治安惡化

2021-12-28 10:58

超人氣

更多 >
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水
張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金

張庭、林瑞陽公司遭中國立案調查凍結逾9千萬美元資金
CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高