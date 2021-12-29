芝加哥公校鼓勵師生 1月3日返校前先接受檢測

芝公校呼籲所有師生，在1月3日開學返校上課前，先接受病毒檢測，確保校園安全。(CPS臉書)

由於新冠變種病毒株傳播快速，芝加哥公校 系統CPS28日呼籲，希望所有學生、老師與職員，在明年1月3日返校上課前，都先去做病毒篩檢，以確保校園安全。

公校首席執行官馬丁內茲(Pedro Martinez)已經向所有師生發出郵件通知，鼓勵大家在新年度開學日前，先接受新冠病毒檢測 。早在12月初，CPS已經向疫情 比較嚴重區所在的300所公校學生，發出多達15萬份的家用快篩盒，公校建議收到快篩盒的學生，於28日完成檢測，並將結果送到住家附近的FedEx快遞站寄出。

芝加哥教師工會副主席蓋茲(Stacy Davis Gates)說，老師們已經在寒假期間與學生、學生家長聯繫，並提醒他們在期限內完成測試，不過，蓋茲說，由於部分學生在寒假開始前幾天就沒到學校，因此未收到測試盒。

蓋茲說，公校將15萬份測試盒送給感染率偏高的學校，但卻沒有說明屆時要如何處理這些數據？以及這些數據有何作用？她還提到，工會還擔心新一波的疫情，可能對年長教職員帶來衝擊。

蓋茲說，現在不僅是芝加哥，而是全美學校都面臨人手不足的困境，「學校禁不起又一輪的人員短缺」，她呼籲CPS能夠針對此問題提出解決方案，例如列出教職員短缺數達到何種標準時，校園才會關閉。

CPS發言人27日發表聲明稱，15萬份檢測盒都在寒假前一周送到疫情最嚴重區的學校，包括Englewood Stem小學、Bass小學，不排除有些學生忘了把這些檢測盒帶回家，或在寒假前缺席沒有收到測試盒。不過，該份聲明表示，公校鼓勵所有學生都應該在返校上課前接受病毒檢測，芝市各地的免費檢測站信息，可查詢：cps.edu/youthcovidtesting。

教師工會30日也將在工會總部(1901 W. Carroll Ave.)停車場，設立免費檢測站，時間為上午10時到下午1時。