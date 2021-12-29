芝加哥逾60名謀殺重罪犯 待審期再犯案

芝加哥 治安持續惡化，司法系統輕縱累犯，被視為是其中主要原因之一，究竟此說法有無根據？一項統計顯示，今年至今，超過60名被控謀殺、蓄意謀殺或開槍的重罪犯，都在等待上次罪刑的審判期間再度犯案，而這些累犯至少導致92位民眾受害。

根據犯罪專業網站CWB Chicago的報告，一名22歲的槍擊 犯派提特(Malik Perteet)於12月中旬，在芝加哥南區開槍射擊一名17歲女孩而被逮捕，然而派提特12月5日才因販售大麻時，企圖槍殺另一名女孩落網，並由法院判決待審期間需戴上電子腳銬。

槍殺華埠 老翁謝煥新的兇手喬伊納(Alphonso Joyner，23歲)，早在2020年10月份一起槍擊案中，被列為主嫌，但卻一直未被起訴，該起案件發生之後兩個月，警察抓到他在車內非法攜帶槍枝而予以逮捕，然而送交檢察官辦公室後，喬伊納僅被控以輕罪，10月28日，法官判處他關押兩天，而由於之前他被捕後已經在拘留所關了兩天，因此喬伊納很快被釋放。

直到今年12月7日，喬伊納仍然帶著他的非法槍枝，還開車到華埠莫名其妙開槍射殺了謝煥新。