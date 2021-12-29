芝加哥今年近800人遭謀殺 中槍傷者逾3500人

第九警分局今年有42名槍擊受害者，其中包括於華埠23街遭槍殺的71歲謝煥新。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市府公布最新年度謀殺數據顯示，今年到12月25日為止，全市有793人遭他殺，比去年同期增加了33人，其中71起命案，都是發生在奧斯汀區(Austin)，該區也是全市謀殺案件最多的地區。另一份報告指出，轄區包括華埠 的第九警分局，槍擊 受害人數也從2019年的21人，到今年翻倍增至42人。

這份報告顯示芝加哥2021年排名前十的命案區，依序為Austin、North Lawndale(44)、Greater Grand Crossing(40)、Auburn Gresham(39)、South Shore(39)、West Garfield Park(37)、West Pullman(37)、Humboldt Park(34)、Englewood(33)、East Garfield Park(32)。

華人聚居的阿莫廣場(Armour Square)、橋港區，謀殺案分別有五宗、兩宗。

所有謀殺案的受害者年齡中，人數最多的前三名為20到29歲的占了314名、30到39歲有202個、0到19歲有104名。

遭謀殺的死者族裔，以非裔最高，多達647人；其次為西語裔有115人，白人有21個，亞裔則居第四位，共有九人遭殺害；性別方面以男性占大多數，被殺的793人之中，男性占了696個。

將近800名死者中，死於槍擊案的多達740人。

一份分析報告提到，芝加哥於疫情期間增加最多的犯罪型態，以謀殺、槍擊為首，這兩類的犯罪案件比疫情前激增至少六成。根據芝警局官網統計顯示，到12月21日為止，中槍受傷的被害者多達3592人，這個數字還不包括遭槍殺致命的人數。

而過去一年，除了上述謀殺等犯罪案件原本就集中於貧窮、弱勢社區的情形，也有了明顯轉變，芝加哥市中心及附近的高檔住宅區，包括Lincoln Park 、River North等地的槍擊案都暴增，例如市中心區警分局2019年槍擊案件為16件，今年到21日為止，已經大幅增加到53件。

另一個出現犯罪案件飆升的社區，為芝加哥海德公園區，該區也是中國留學生鄭少雄光天化日遭劫殺的社區，海德公園2019年的槍擊案受害者只有六人，但今年已經上升到17人，幾乎是三倍的增長。

這份報告中還指出，轄區包括華埠的第九警分局，槍擊受害人數也從2019年的21人，到今年翻倍增至42人。