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庫克郡突破性感染飆升 檢測站大排長龍

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠圖書館旁的檢測站，27日上午出現排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠圖書館旁的檢測站，27日上午出現排隊人潮。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市郊區的庫克郡衛生局資深醫療官魯賓(Rachel Rubin)27日表示，越來越多完全接種與施打完補強針民眾，在這波Omicron變種病毒中成為「突破性感染」病例，她說，不過，這些已打疫苗的確診者，幾乎症狀都較輕微或無症狀，她同時提醒，假如本身為健康高風險族群，一旦染疫最好與醫生聯繫，並考慮採取抗體治療(antibody therapy)。

聖誕節後，庫克郡的各個檢測地點，湧入許多民眾前往接受病毒檢測，庫克郡衛生官員說，預計接下來幾天的確診人數將大幅增加。

湖景東區(Lakeview East)檢測點27日一早就出現排隊檢測人龍，一位排隊民眾說，他獲知日前他參加的聖誕派對中有人確診，雖然他已經打過三劑疫苗，但也馬上預約受檢。

另一位也在排隊受檢的民眾傑克森(Jonathan Jackson)說，他沒有接觸確診也沒有任何症狀，但因為他的工作常常需要接觸人群，因此他習慣每四到五天就接受一次檢測，他說，「還沒有檢查者，那就去受檢，這可以讓你知道自己的身體與健康狀況，沒有什麼丟人的」。

魯賓說，由於Omicron傳染性強，她建議公眾無論是否已施打疫苗，在參加聚會前三天以及派對後三天最好都去接受檢測，她也提到，只要有任何輕微症狀，例如咳嗽、流鼻涕，「可以假設就是感染了新冠病毒」，否則只有等檢測結果才能證明沒有染疫。

她表示，現在Omicron的突破性病例越來越多，無論是完全接種或已經打完補強針民眾的確診人數都不斷上升，但一般症狀都很溫和。

魯賓說，疫苗對於保護避免受到Omicron感染的機率約有75%，假使出現染疫症狀，應自我隔離10天，如果屬於高風險人群，則應該打電話給你的醫生，並考慮採取抗體治療。

芝城西郊杜佩琪郡(DuPage County)聖誕節後也同樣出現檢測排隊長龍，位於Claredon Hill Rd.夾75街的免下車檢測站，27日湧入大批車潮排隊檢測，上午9時30分開車到該地點受檢的華裔林海軍說，檢測站工作人員告知等候時間約需三小時，「實在非常久，但我後天要去長輩家聚會，不先測一下不安心，而現在可以預約到的檢測時間，最快也都要在兩三天後」。

芝城華埠檢測站27日也出現排隊長龍，位於華埠圖書館旁的檢測點，上午開始營運後就有數十位民眾排隊檢測，到下午2時許，疑因檢測數量達到限制，該檢測點就停止接收新的排隊民眾。

芝城西郊Claredon Hill Rd.夾75街的免下車檢測站停車場，27日一...
芝城西郊Claredon Hill Rd.夾75街的免下車檢測站停車場，27日一早就排滿了等待檢測的車輛。(林海軍提供 )

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