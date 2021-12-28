單日新增染疫破2萬 伊州擴大施打疫苗、檢測量

伊州州長普立茲克27日呼籲所有符合接種疫苗資格居民，盡快施打疫苗與補強針，圖為普立茲克上月接種補強針。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克27日表示，因應Omicron高傳染力的新一波疫情，伊州 將大幅提升疫苗 施打服務與檢測 數量；伊州衛生廳廳長伊吉克說，聖誕節後的感染人數預料攀上新高峰，而新年假期緊接到來，一旦未接種疫苗者的確診人數快速增加，恐將拖垮醫療系統，她也大聲疾呼「只有打疫苗才能真正保護自己與家人健康」。

根據衛生廳統計，27日伊州新增確診數為9849例，新增染疫死亡人數為17名，伊吉克說，24日新增確診高達2萬1131個，打破疫情來新高紀錄，25日則有1萬3963個新增確診，26日染疫新增人數則有1萬1016名，她說，雖然27日降到一萬以下，但染疫人數減少原因，主要因為節日檢測能量下降，預計明後天的確診數目將會明顯飆升。

目前伊州的七天平均單日確診率，已經達到11.7%，而過去24小時內，實驗室共檢測了超過20萬份的新樣本。

到26日晚間為止，伊州染疫住院人數為4755名，其中925人住進重症監護室，還有538名患者使用呼吸機。

伊吉克說，現階段染疫住院與死亡的伊州民眾，仍以未接種者占大多數，她說，一些居民覺得自己沒有施打疫苗是自我選擇，與他人無關，然而事實是，這些未打疫苗者一旦染疫容易成為重症，就必須入院治療，直接影響了其他癌症、車禍或重大疾病而必須住院者的醫療資源。

「假期告一段落，毫無疑問感染者一定激增」，雖然檢測也能讓大家盡快掌握健康狀況，但檢測無助於減少民眾本身重症機率，要預防重症，施打疫苗才是最關鍵措施。

普立茲克說，即日起伊州將提供更多的便利接種服務，並在疫情嚴重區設立更多的施打疫苗據點，他表示，預計增加一倍人力協助施打疫苗，每天的施打劑量可望提升一萬劑，此外，在庫克郡實驗有成的「快閃施打站」，也將擴大到全州各地推出。

病毒檢測方面，州府將增加五成檢測據點，並延長服務時間。