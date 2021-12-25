北美雲來集講壇　人間佛教從「找尋佛法」到「行佛」

12月18日北美雲來集講壇是今年最後一場的英文講座， 邀請到西來寺住持，國際佛光會美西副秘書長， 西來大學的執行董事慧東法師爲大眾在線上講説「人間佛教：從『找尋佛法』到『行佛』」為主題，並邀請國際佛光會世界總會青年發展主委陳澄慧、洛杉磯 青年分團白象幹部Pauline Yang、芝加哥 英文分會副會長Dean Isensee和紐約協會的Erik Ralske四位不同背景、年齡、經驗的佛光人一起分享、探討佛法生活化和對個人生命的影響的實例，此次講座吸引近500人在Zoom會議室和YouTube頻道觀看聆聽。

慧東法師在講座一開始就提到星雲大師對人間佛教「佛説的，人要的， 淨化的， 善美的」的定義。為何稱人間佛教呢？首先， 佛陀出生在人間， 修行在人間， 成道在人間；換句話說， 他是人不是神！第二，佛陀真正的教導是指引人們不造惡業，做好事來净化我們的心靈， 生出智慧， 依據佛陀教導的來修行， 日漸變好直至圓滿。

所謂的「找尋佛法」一般學佛人是祈求依靠外在從參加法會、禪修、八關齋戒、吃素等不斷地修持，增强信心，期待有朝一日得以證道開悟，這些從自己的精神力量和智慧以外的來源尋求解脫的過程，都歸類為「求法」。星雲大師鼓勵大家說「我是佛」，希望弟子們在成爲佛教徒之初能先種下佛性的種子，從兩方面來看這個宣言，第一，眾生都有佛性，未來都能成佛。第二，眾生都有佛性，那麽在實踐上要依照佛陀所說的佛法， 開發自心的智慧。同時持續地行「三好」—做好事、說好話、存好心，根據八正道内的四正勤修行來改善自我。

國際佛光會世界總會青年發展主任委員，紐約協會副會長的Jenny Chen分享在生活中是如何從找尋佛法到行佛呢？Jenny 提到小學4年級的兒子Evan在學校因爲素食而被同學捉弄嘲笑，她曾勸説Evan在學校可以不用吃素來改善此情況，但Evan相信素食是慈悲、是對的事， 只是同學們不了解， 最終孩子用他的愛心和包容心來面對處理， 這就是人間佛教的實踐！

洛杉磯青年團的Pauline Yang，生長在一個佛教家庭，從小就接觸與學習佛教的教誨，從剛開始隨父母到寺院道場共修及參加課程，佛教的信仰逐漸經過時間的體驗與實踐，變成自己思想的一部分，日常的生活作息，言行舉止都深受影響；人間佛教就是要將自身學佛的體驗， 以不同形式影響週遭的人事物， 做到自利利他！

芝加哥協會英文分會副會長Dean Isensee，人間佛教要依戒而行，生活在慈悲與友愛中，視眾生都平等如同家人；我們是整個地球的一份子，不能離群索居，平時要服務社區，讓好的、善美的種子擴展出去，世界一定會變得更美好；要了解因緣果報，用正向積極的態度來面對困境，要廣結善緣，處事要無私無我，才會有最好的結果。身為一個人間佛教的行者，要以慈悲心度眾，通過推廣素食和愛護生命來種下善因。人間佛教很簡單，就是用菩薩行來圓滿佛道。

紐約佛光協會Erik Ralske，是音樂家， 平時忙於音樂表演， 電臺廣播，電影配樂等。大學時接觸禪修與佛學， 發現禪修的數息， 對付有如未上繩圈到處亂竄的狗的念頭，能夠平靜自己的心，駕馭四處亂竄的念頭非常有效。音樂表演必須要有一顆專注當下的心， 不受外境所影響， 不執著於過去，不妄想未來， 專注當下每一刻；音樂能將淨化的，善美的詞曲， 透過音聲引起聽者的共鳴， 與人間佛法的推廣有相輔相成的效果。

缐上觀眾接著提出許多的問題， 諸如爲何將禪修歸類爲「找尋佛法」而非「行佛」？在新冠疫情 期間如何利用人間佛教來管理我們的恐懼不安？「見佛如見法， 見法如見佛」？如何持續在「行佛」的正確道路上等等， 慧東法師以佛陀教導的「四聖諦」，「八正道」，「三十七道品」以及星雲大師提出的「三好」，「四給」詳細解説，「行佛」就是要將人間佛教的慈悲喜捨， 平等心，同理心等在生活中實踐，在大眾中修行， 一個半小時的講座在芝加哥時間晚上八點圓滿！

芝加哥佛光協會秘書長郭雲會後分享，人間佛教的實踐，著重的是佛法中的人格特質，在日常生活中實行佛法， 每天不斷地練習， 一直到最完美。感恩「北美雲來集講壇」的因緣，使我們能透過北美不同地區，不同年齡的佛光人生活體驗分享， 明白佛法確實是可以用在日常生活中的。就如Jenny的兒子Evan， 年紀雖小， 在學校被同學嘲笑挖苦時， 不但不會害怕或憤怒，還能以慈悲與包容化解。同時對自己的充滿信心，對自己素食的選擇堅定不移，令我敬佩。(人間社周邁平 供稿)。