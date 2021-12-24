我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日名嘴預測福原愛元旦公布再婚 小三、小王雙扶正？

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

特派員黃惠玲╱綜合報導
從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV youtube截圖)
從洪都拉斯移民到美國幾年的一家人，日前不幸於家中一氧化碳中毒死亡。(KLTV youtube截圖)

明尼蘇達州警方22日表示，住在明州穆爾海德市(Moorhead)一處房屋的七人家庭，上周六被發現全部陳屍家中，經查死因明顯為因一氧化碳中毒，警方說，該家庭的親戚因為兩天無法跟他們聯繫而前往察看，沒想到全家包括四位大人三個小孩均已不幸遇難。

警方表示，受害家庭為來自洪都拉斯的移民，聖保羅市的拉牡齊郡(Ramsey County)法醫辦公室檢查了死者血液樣本，結果顯示七人身上的一氧化碳含量都達到致命水平。

發生事故的房子為兩層樓的雙併屋，屋齡五到七年左右，沒有地下室，所有房間都位於二樓，火爐則在車庫的小隔間中。

警局局長蒙洛(Shannon Monroe)說，一氧化碳不是來自家中的暖氣火爐，就是停在車庫的一輛休旅車(van)，然經過專業人員初步調查，房內的暖氣爐並未有問題；目前則針對死者血液中是否含有氰化氫(hydrogen cyanide)做進一步檢測，如果確認有此成分，那麼很可能罪魁禍首就是休旅車。不過，這項測試時間需要八周才能有結果。

調查人員發現，車庫內的一氧化碳偵測器已經被移走，換上一個僅能偵測煙霧的探測器，蒙洛說，車庫的休旅車只剩半缸汽油，電池也已經沒電，蒙洛提到，一般如果是刻意暴露在一氧化碳的案件中，車輛通常被發現時汽油都已經用罄。

蒙洛表示，目前沒有發現任何犯罪活動的跡象，除非後期調查有其他新的證據，否則研判是意外造成一家七口死亡。

死者七人包括Belin Hernandez 37歲、Marleny Pinto 34歲、Eldor Hernandez Castillo 32歲、Mariela Guzman Pinto 19歲、Breylin Hernandez 16歲、Mike Hernandez 7歲、Marbely Hernandez 5歲。

蒙洛提到，死者都穿著輕薄的衣物，可見當時暖氣有在運行，不過，救護人員到場時說，屋內溫度當時只有華氏54度，但火爐風扇仍在轉動。

休旅 檢測 明州

上一則

華府詩友社許翼雲 1月9日主講「一代宗師辛棄疾」

下一則

華府佛光協會 歲末活動豐富多元

延伸閱讀

世界整點快訊╱一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

世界整點快訊╱一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
汽車撞加油站 1300加侖汽油竄流 刺鼻味飄散華人聚居區

汽車撞加油站 1300加侖汽油竄流 刺鼻味飄散華人聚居區
洛縣加油站千餘加侖汽油外洩 華人聚居城市受影響

洛縣加油站千餘加侖汽油外洩 華人聚居城市受影響
致命商品？可攜式發電機每年造成70人死亡

致命商品？可攜式發電機每年造成70人死亡
大紐約3州淪陷 動漫展成傳播場

大紐約3州淪陷 動漫展成傳播場

熱門新聞

走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

2021-12-17 18:40
密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

2021-12-17 10:25
聖誕前夕，服務生獲得千元小費。（FOX畫面截圖）

亞裔女高中生才剛獲悉疑患腦瘤 晚間即收到聖誕驚喜

2021-12-23 19:46
大休士頓是野豬的最愛天堂。（KHOU）

休士頓野豬成群 居全美之冠 德州政府拿牠們沒辦法

2021-12-19 17:30
因疫情升溫，馬里蘭大學取消冬季畢業典禮，並規定參加期末考試的所有人員須戴KN95口罩。（取自馬里蘭大學官方臉書）

疫情升溫 馬里蘭大學取消冬季畢業典禮 期末考須戴KN95口罩

2021-12-17 13:10
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

疫期房價直直漲 德州兩大都會區增幅已逾50%

2021-12-21 19:06

超人氣

更多 >
張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆
一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅

批王力宏沒真誠道歉 李靚蕾：不會接受贈與的豪宅
冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高

冷氣團來襲誘發「心」危險 冬季做這些事容易讓壞膽固醇升高
「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天