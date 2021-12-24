疫情飆 芝公校購10萬部電腦備用 暫無計畫改網課

芝公校大舉採買十萬部手提電腦，以備轉網課時使用，但公校目前無計畫改採遠程教學。(CPS臉書)

新一波疫情 導致確診激增，芝加哥公校 系統(CPS)緊急採購十萬台筆記型電腦，以防染疫人數飆升，而迫使部分學校必須恢復居家網課的學習型態。 不過，CPS執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)說，芝公校目前不會改變寒假後恢復實體上課的計畫，但會依據每個學校的疫情，彈性做出調整。

全美第二大學區 的CPS，已經獲得教育委員會(Board of Education)的核可購置新一批備用的手提電腦。

CPS官員表示，該批採購單完成後，將更接近達到每名學生可擁有一台手提電腦的目標，一旦染疫人數失控，學校可以很快的從實體課轉換到網課，不過，學區也特別提到，不太可能芝公校旗下600多所學校同時恢復網路學習，明年1月寒假結束後，預計部分疫情嚴重學校才會受到影響。

去年3月疫情爆發時，芝公校關閉所有學校，但卻約有十萬名學生(占學生總數1/3)無電腦可用或家中無優質網路可用。

CPS因此在去年8月，與芝加哥郊區的CDW公司以及喬治亞州的VIrtucom簽署了三年1.2億的採購合約，該契約明訂上個學年將購買3500萬電腦相關設備，今年經費則為5000萬，明年還將花3500萬。

芝公校過去一周共有1300名學生、790名成人確診，染疫總數為前一周的三倍，也是公校恢復實體課以來，確診人數最多的一周，共有33萬名學生的公校，過去一周因為接觸確診或本身染疫而必須隔離的人數約一萬名。

儘管疫情在學校有蔓延趨勢，但馬丁內茲說，本周與下周公校都在放寒假，但1月3日恢復上學的計畫沒有改變，他說，公校還是以讓學生返校上實體課為主。

由於郊區一些學區因為師生染疫人數暴增而延長了寒假時間，馬丁內茲對此回應，目前看不出來芝加哥公校有採取類似措施的必須性。但他補充，屆時將會評估每個學校、每個教室的情況再做調整。