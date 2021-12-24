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庫克郡防疫新規 1月3日起進餐館須驗疫苗卡

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
庫克郡23日宣布，明年1月3日起進入餐館、酒吧需要出示疫苗卡。(特派員黃惠玲／攝影)
庫克郡23日宣布，明年1月3日起進入餐館、酒吧需要出示疫苗卡。(特派員黃惠玲／攝影)

庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)23日宣布，明年1月3日起將跟隨芝加哥市的防疫腳步，規定年滿五歲及以上者，進入餐館、酒吧、健身房與各種室內公共場合時，必須出示完全接種的疫苗卡。

普瑞科溫可說，民眾在進入健身房以及其他提供食物、飲料的室內場所時，必須出示疫苗卡接受檢查，而16歲及以上者，則必須同時出示身分證件。郡衛生局補充，所謂完全接種亦即已經打了兩針輝瑞或莫德納疫苗，或是打過嬌生一劑疫苗，且屆滿兩周者。

由於過去幾天，包括庫克郡在內的全伊州確診人數不斷飆升，加上庫克郡也出現了Omicron病例，因此在即將實施新的防疫措施同時，庫克郡衛生局再次呼籲符合接種補強針資格者，盡快接種。

衛生局表示，疫苗卡可直接帶著聯邦疾病防治中心CDC的小白卡片，也可將該卡上傳到 app轉為電子版的疫苗卡，此外，拍照存檔的照片檔也可作為疫苗接種證明。

新規不適用於取外賣的餐館顧客，表演藝術家或職業運動員也不在限制範圍內，此外，教堂、學校、辦公大樓等也排除在出示疫苗卡名單。

衛生局表示，餐館、酒吧、表演廳等地方的員工，只要他們每周定期檢測，且結果為陰性，則不受疫苗卡新規限制。

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