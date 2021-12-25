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香港華協會關懷社區長者 向老人們派發聖誕禮物

 本報芝加哥訊
香港華協會關懷社區長者，探望樂宜居老人，為老人們送上節日的問候和祝福！
香港華協會關懷社區長者，探望樂宜居老人，為老人們送上節日的問候和祝福！

聖誕節至，香港華協會主席陳健明和名譽會長朱慶龍23日率香港華協會董事梅小平、趙伊齡和余杏瑜等人前往華人社區長者公寓樂宜居大廈、芝英大廈和長壽樓探望長者，并為長者們準備了近350份聖誕禮物，親自送到長者大廈應節，為老人們送上節日的問候和祝福。由於新冠疫情仍然嚴峻，所有禮物由長者大樓管理員幫忙，大樓管理人員也代表長者們特別感謝香港華協會的愛心聖誕禮物。

據陳健明主席表示，這次的聖誕禮物包括有：新鮮貴妃雞/面條/餅干和橙子等，每份價值$17。陳健明還表示，香港華協會早前舉辦了主題為“關懷社會，貢獻愛心、歡度佳節”慈善聖誕生日會。當天籌得的善款主要用于這次捐贈聖誕禮物，剩余部份將全部捐給社區教育機構。香港華協會此舉旨在拋磚引玉，希望社區善長多多關心長者群體，讓老人們感受來自社區的關懷和愛護。

作為有28年歷史的香港華協會，多年來，非常熱心公益事業，協會一直都有做慈善和敬老活動，例如為中國振災、疫情等籌款捐助，逢年過節去拜訪社區老人，為老人派食物送溫暖等活動。相信未來香港華協會也將繼續發揚做慈善的優良傳統，繼續傳播愛心。

 

香港華協會關懷社區長者，為老人們送上節日的問候和祝福！
香港華協會關懷社區長者，為老人們送上節日的問候和祝福！
香港華協會關懷社區長者，向芝英大廈老人們派發139份聖誕禮物。
香港華協會關懷社區長者，向芝英大廈老人們派發139份聖誕禮物。
香港華協會主席陳健明（中）向樂宜居村長鄭先生（右）等老者派發聖誕禮物。
香港華協會主席陳健明（中）向樂宜居村長鄭先生（右）等老者派發聖誕禮物。
香港華協會關懷社區長者，向樂宜居老人們派發100份聖誕禮物。
香港華協會關懷社區長者，向樂宜居老人們派發100份聖誕禮物。
香港華協會關懷社區長者，向長壽樓老人們派發100份聖誕禮物。
香港華協會關懷社區長者，向長壽樓老人們派發100份聖誕禮物。

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