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21世紀聯盟地產公司 舉辦聖誕聯誼活動

芝加哥工商記者
21世紀聯盟地產公司舉辦聖誕聯誼活動合照。
21世紀聯盟地產公司舉辦聖誕聯誼活動合照。

為答謝過去一年來合作伙伴對公司的信賴和支持，21世紀聯盟地產公司（Century 21 Realty Associates)日前在位於 720 S.Wells St. PH 2903 舉辦慶祝聖誕聯誼活動。今年的聯誼活動也和往年一樣，享受豐富美酒美食以及相聚的喜悅，還有豐富獎品禮品，熱鬧非常。21世紀聯盟地產籍著聖誕聯誼，感謝合作伙伴們的風雨同舟，大家享受豐富的餐點與相聚的喜悅。

21世紀地產公司一直致力服務大芝加哥地區，其服務宗旨是以客戶滿意為第一要務，為尊貴的客戶提供全方位地產投資服務。公司在行政總裁黃先維、副總裁文兆麟的帶領下，大家的共同努力下不斷發展壯大，服務范圍擴展至加拿大、英國、香港、澳門和中國。是芝加哥地區首選的可信賴的地產公司。

歡迎有興趣投資者致電21世紀聯盟地產公司，辦公地址：2301 S. Archer Ave. Suite 3 Chicago, IL 60616，電話：（312）428-9123/312） 788-8950 或瀏覽網址：C21RA.COM/HMCREALTY.COM，電子郵件：[email protected]/[email protected]

 

21世紀聯盟地產公司舉辦聖誕聯誼活動（中為行政總裁 Sharon Wong (黃...
21世紀聯盟地產公司舉辦聖誕聯誼活動（中為行政總裁 Sharon Wong (黃先維），右為營運總監 Ivan Man （文兆麟）。
21世紀聯盟地產公司舉辦聖誕聯誼活動合照。
21世紀聯盟地產公司舉辦聖誕聯誼活動合照。

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