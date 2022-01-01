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芝城協勝公會2022新職員宣誓就職 上屆主席曾賢棟、林偉權獲得連任

本報芝加哥訊
芝城協勝公會2022新職員宣誓就職，上屆主席曾賢棟、林偉權獲得連任。
芝城協勝公會2022新職員宣誓就職，上屆主席曾賢棟、林偉權獲得連任。

芝城協勝公會2022年度新職員宣誓就職日前在北華埠協勝公會二樓禮堂舉行, 上屆主席曾賢棟、林偉權獲得連任，并在前中華會館主席、芝城協勝公會專員劉國新的監誓下宣誓就職。而新職員則在兩位主席曾賢棟、林偉權的監誓下宣誓就職。美洲協勝公會統一部外交陳羨韶、外交專員蔡錫鋒，現任中華會館主席、安良工商會元老團主席、洪門致公堂專員伍健生，洪門致公堂監堂陳耀滿，顧問譚建國，也是洪門兄弟的前中華會館主席梅楹仲等三堂兄弟濟濟一堂，共同見證了一場簡單而莊嚴的就職典禮。

例行拜祖儀式由統一部顧問鄭汝創主持，經過三跪九叩禮畢后，隨即宣讀誓詞進行宣誓就職儀式。協勝公會連任主席曾賢棟、林偉權在接過專員劉國新手中印信時致詞對大家的信任支持表示感謝！他們呼吁會員們更加精誠團結，合作可期，繼續努力，搞好會務，服務會員，為僑社和諧發展貢獻力量。全美黃氏總公所副總長黃國銘當天也出席了就職典禮。就職典禮結束后，全體與會人員移師到北富麗華大酒樓舉行聯歡活動，提前慶祝聖誕和新年。

圖片：芝城協勝公會2022新職員宣誓就職，上屆主席曾賢棟、林偉權獲得連任。  

芝城 華埠

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