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桃源集團服務社區十多年 提供保險/會計/投資服務覆蓋全美

本報芝加哥訊
資深金融專家、桃源集團總裁陶培根先生。
資深金融專家、桃源集團總裁陶培根先生。

美國桃源集團（TAOS GLOBAL GROUP）是由桃源保險/桃源會計/桃源投資組成的一個綜合性金融服務集團。桃源集團總裁陶培根先生表示：朋友們，我們不知道明天會發生什么，但可以為明天而準備。集團的宗旨是讓桃源保險為您省錢，會計為您節稅，投資為您賺錢。作為桃源集團的創始人陶培根先生是廣州暨南大學的經濟學碩士。畢業后一直從事實業和股票投資。1996年至1998年在美國深造，再獲得工商管理金融專業碩士。2003年榮獲金融分析師（CFA）職稱。陶培根先生從1998年至2009年擔任美國麻省人壽保險公司和投資服務公司的投資顧問和保險代理人。

2009年起，陶培根先生在美國注冊了桃源金融服務集團，轄內包括桃源保險/桃源會計/桃源投資。近年因業務發展，已先後在美東紐約及加州洛杉磯設立了分公司，旨在就近、更好地服務客戶、朋友，為東西岸地區的商家提供了商業、家庭、個人保險、會計一條龍服務。并以其優質的服務深受各地廣大客戶歡迎。多年來，陶培根先生以其豐富的金融管理專業知識，全公司同仁通過不懈的努力，令公司業務發展穩定、迅速，保險服務範圍已覆蓋全美四十六個州和地區，服務了2000多家在美國創業的華人企業，成為他們生意上的好幫手。

桃源保險公司能夠長期全方位服務好需求不同的客戶在于，公司現與 Guard、Travelers、Nationwide、Amtrust、National General Insurance、AAA、Chubb Insurance等10多家美國的大型保險公司保持了良好的合作伙伴關系，從而滿足客戶不同層次的需求。桃源集團公司擁有多名通曉粵、國、英語的專業經驗豐富的職員，提供專業服務。其業務范圍包括：桃源保險（餐館、商業、汽車、卡車、巴士、建筑、旅館、房屋、醫療和人壽保險），桃源會計（全美各州公司和個人報稅、會計及代理記賬、銷售稅務、工資發放及報稅、公司注冊、牌照申請、財務和審計）會計服務覆蓋全美。還有桃源投資（投資、退休金賬戶、401集體退休金計劃、共同基金、教育基金、個人理財和資產管理）。  

歡迎前往桃源集團，專職人士為您提供專業服務，芝加哥南華埠廣場二樓有2處辦公地點，分別是（2167 B S.China Place）和（2155 B S.China Place）或致電:312-842-9891或312-949-9898或者E-mail:[email protected]。，紐約分公司地址：774 53rd St,#2F,Brooklyn,NY 11220，電話:212-226-7238，E-mail:[email protected]。法拉盛地址:136-21 Roosevelt Ave., Suite 309,Flushing,NY 11354.電話：718-886-3618。洛杉磯分公司地址：227 W Valley Blvd #248-B San Gabriel, CA 91776，電話：626-872-0918，E-mail:[email protected]。詳情請瀏覽：www.taosglobalgroup.com。

保險 投資 退休金

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