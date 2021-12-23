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芝加哥華埠治安會議：改善治安須雙管齊下

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華翁謝煥新7日在華埠街頭遭槍殺，引發社區民眾、商家對安全的高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)
華翁謝煥新7日在華埠街頭遭槍殺，引發社區民眾、商家對安全的高度關注。(特派員黃惠玲／攝影)

針對12月7日華翁謝煥新在興氏小學對街遭無辜槍殺案件，華埠更好團結聯盟21日晚間組織了華埠治安的會議，芝加哥第九警局在會中表示，目前仍不清楚槍手作案動機，與會的民意代表、社區人士提出「雙管齊下」改善治安的建議，包括一方面安裝更多監視攝影機、強化街道照明，同時也爭取更多防範暴力犯罪的社福資源到華埠。

該會議透過實體與雲端雙向進行，九分局局長傑洛米(Don Jerome)於會中重申，槍手作案動機仍在調查，但可以確定與幫派、搶劫無關，警方也不排除仇恨犯罪的可能性。

謝煥新的死亡案件，引發華埠社區的恐慌，尤其對於居住在該區的耆老居民而言，更是惶惶不可終日，伊州第二區州眾議員馬靜儀說，自從謝該宗槍殺案發生後，她接到許多民眾信息稱「感到非常害怕」，她說，真的不應該這樣讓居民生活於恐懼中。

傑洛米對此表示，芝警局局長布朗已經承諾會增派更多警力，他希望不久的將來，可以增加派遣兩輛警差到華埠，並從另一分局調派一名會說廣東話或普通話的警員到華埠支援。

馬靜儀接著說，「雙管齊下」是比較完善的方法，除了增加公共安全的資源外，也應對社區進行長期投資，才能解決暴力的根源。

目前華埠地區的非營利組織，正不斷拓展其他社會福利項目的支援；此外，社區組織People Matter共同會長林欣莉說，該組織正在協調成立由居民主導的公共安全委員會，該委員會將推出社區暴力防範項目，目前初步構想將包括針對「更容易受到貧困與暴力根源影響」的孩子，提供額外的課外活動，並與官員合作，將槍枝從街頭清除。

華人諮詢服務處的首席執行長潘直禮說，華諮處現有「為老人送餐及增進長輩行為健康的服務」，同時也努力爭取暴力預防措施推動。

對於許多居民、商家希望增設監視攝影機、照明設備的要求，華埠的華人基督教會執事(哈維爾Chris Javier)說，教會一直在捐贈與安裝攝像頭；華埠治安基金會的鄭時坦，也說明了該會從上周末起，展開安裝照明燈的工程。

25區區長盧漢士說，發生在芝加哥市任何社區的事件，其實都與每個市民息息相關，因此提出一項全市範圍的戰略，才能有效防範悲劇重演。

華埠 華人 攝影

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