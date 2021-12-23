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龍捲風肆虐中西部 慈濟芝加哥分會即時送愛

特派員黃惠玲／芝加哥報導
梅菲爾德市市長歐南(左)對慈濟的即時援助感動落淚。(慈濟芝加哥分會提供)
梅菲爾德市市長歐南(左)對慈濟的即時援助感動落淚。(慈濟芝加哥分會提供)

罕見冬季「怪物級」龍捲風瞬間風速高達250哩，日前重創美國中西部多州，慈濟芝加哥分會日前親赴災情慘重的肯塔基州梅菲爾德市勘災，並宣布濟助災民的方案，包括房子全毀和嚴重毀損的家庭，每戶可獲發1000元急難救助金，此外慈濟還將提供環保毛毯、圍巾、口罩，及供災民自行挑選的聖誕禮物。

龍捲風造成重大災情。(慈濟芝加哥分會提供)
龍捲風造成重大災情。(慈濟芝加哥分會提供)

慈濟表示，在這次龍捲風侵襲後，一位不具名大德響應慈濟美國馳援行動，主動聯繫慈濟表示將拋磚引玉，以愛引愛，只要任何大德捐贈一元協助風災，他就等額贊助，最高將贊助100萬元。

慈濟芝加哥分會勘災團日前則與紅十字會開會，透過紅十字會獲得肯塔基州梅菲爾德市更詳盡的災情資料，因此決定向災民發放千元救助金及相關防寒物品。

慈濟芝加哥分會表示，由於當地地方新聞電視台記者凱恩(Jack Kane)說，「有些災民沒有衣服，甚至連更簡單的東西都沒有，也沒有襪子可穿、無貼身衣物，可說是他們生命中最糟糕的時刻」， 因此志工們下定決心排除萬難，落實於聖誕節前完成大規模發放。

慈濟志工準備發放的緊急用品。(慈濟芝加哥分會提供)
慈濟志工準備發放的緊急用品。(慈濟芝加哥分會提供)

梅菲爾德市市長歐南(Kathy Stewart O'Nan)獲知慈濟的賑災計畫後，忍不住感動落淚，她哽咽的說，災情發生後，自己一直忍住沒讓情緒潰堤，「我每天都告訴自己，今天不能哭，但我聽到你們特地要為災民帶來物資，還包括1000元的急難救助金，讓我深深感動」。

龍捲風導致重大災情。(慈濟芝加哥分會提供)
龍捲風導致重大災情。(慈濟芝加哥分會提供)

慈濟芝加哥分會志工同時也前往密蘇里州和聖路易地區的志工會合，到災區迪菲安斯(Defiance)舉辦慈濟首場發放。

慈濟即日起接受各界捐款，協助龍捲風受害家庭度過危機，網路捐款，可直接到官網：https://reurl.cc/82Qb2j。或直接下載手機App「一指積善 Tzu Chi Connect」捐款。

有關慈濟冬季龍捲風馳援最新消息，可查：https://reurl.cc/vgrKgL

芝加哥 龍捲風 肯塔基州

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