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伊州單日確診破紀錄 檢測爆滿快篩難求

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
包括芝加哥在內的伊州疫情再起，加上專家建議節日親友聚會前最好接受檢測，使得坊間病毒檢測大爆滿。(特派員黃惠玲／攝影)
包括芝加哥在內的伊州疫情再起，加上專家建議節日親友聚會前最好接受檢測，使得坊間病毒檢測大爆滿。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州近日疫情升溫，加上衛生專家與官員頻頻呼籲「聚會或有症狀先檢測」，使得坊間各病毒檢驗據點湧入大批民眾登記受檢，而以往可直接前往的檢測點，更因爆滿人潮而緊急改為預約制；在此同時，坊間藥局販售的家用新冠快篩盒也銷售一空，讓許多急著檢測的民眾焦急不已。

21日因為感到喉嚨不舒服且有流鼻涕現象的芝城西郊華裔居民Claire說，聖誕節前要與家人聚會，其中包括年長親戚，為了保險起見，她一早就到處想找地方檢測病毒，「附近CVS、華格林全部額滿，最快的檢測可預約時間，要排到一周後」。

心想趕緊先去買些快篩盒自己在家檢測，沒想到連續去了四家藥局都完全買不到。

「我覺得我可能只是感冒，但又很擔心萬一自己中標，結果傳染給長輩，不檢測實在不敢出席家族聚會」，Claire最後開車到西郊福克斯村購物中心(Fox Valley Mall)旁的免預約快篩站，想說「慢慢排隊受檢」，然而該檢測站當場告知，排隊人數過多，緊急改為預約制，並要求她馬上上網約受檢時間。

一陣慌亂後，Claire終於約到三小時後接受檢測，「現在受檢宛如打戰，沒有快狠準都搶不到位置」。

21日晚間發現高三兒子發燒的Alex林，也面臨了「很擔心兒子染疫，卻找不到地方可檢測」的難題，到處搜尋都沒有找到最快可預約的檢測時間，最後不得不打電話給家庭醫師諮詢，「醫師告訴我，我的醫療保險包括急診，因此建議我趕緊帶孩子到醫院急診中心，屆時急診醫護會立刻提供檢測服務」，Alex連夜帶了孩子去檢測，但到22日上午都還沒有收到檢測結果。

旗下有19家醫院的Amita Health說，最近到醫院接受檢測病毒的人數，比夏季時激增兩倍，過去一周該醫療系統至少進行了3000多個檢測，由於人數倍增，因此檢測結果出爐時間至少要花22到27小時。

該醫院系統感染疾病的醫療長維斯(Dana Vais)說，她強烈建議所有人在節日聚會前接受快篩檢測，而如果已經出現任何新冠病毒症狀者，即使症狀輕微，都應接受PCR檢測。

伊州衛生廳22日統計，新增確診高達1萬6581例，寫下今年以來的最高紀錄，伊州累計確診人數也因此突破200萬人。

檢測 醫療保險 伊州

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