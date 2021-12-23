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芝加哥白色聖誕無望 破最晚積雪紀錄

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥今年雪量少，到21日為止，已經寫下史上最晚出現降雪達1/10吋的歷史紀錄，圖為前年12月初芝城降雪情形。(本報檔案照片)
芝加哥今年雪量少，到21日為止，已經寫下史上最晚出現降雪達1/10吋的歷史紀錄，圖為前年12月初芝城降雪情形。(本報檔案照片)

芝加哥今年氣候異常，不僅白色聖誕節無望，到21日為止，更寫下該市第一場積雪1/10吋可測雪量(measurable snow)最晚出現的歷史紀錄；氣象專家預測，芝城今冬首場可測雪量的降雪，大概要等到新年才有可能到來。

根據國家氣象局指出，這也是芝加哥第一次從秋天到入冬後，完全沒有任何可測雪量降雪的一年。

紀錄顯示，芝城史上最晚出現降雪量起碼1/10吋的年份，為2012年的12月20日；平均往年芝加哥的初雪日，為每年的10月31日，而該市每年出現可測得雪量的時間，則為11月18日，到12月7日，則通常是每年首場降雪達一吋的時間。

芝城上次降大雪的時間，為今年3月15日，當天降下1.8吋的雪，氣象專家說，今年聖誕節要下雪的機率，幾乎可說是零。

氣象專家柏克(Kevin Birk)說，降雪遲早會來，他也提到，即使是降雪最少的冬天，積雪都至少超過10吋。

芝加哥的氣溫預計即日起將逐漸攀升，24日的最高溫將達華氏50度，25日聖誕節當天，最高溫預測為45度，氣象學家說，下一場降雪可能下周會出現，但估計雪量不大。

假使到12月月底，芝加哥都無降雪，那麼又將打破另一項紀錄：最長時間沒有下雪，到21日為止，芝加哥已經長達281天沒有可測雪量的降雪，而史上最長的無積雪紀錄，出現在2012年的290天。

降雪 芝加哥 聖誕節

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