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清水正東律師事務所黃正東大律師 入圍2022年度伊州超級律師榜單，第五次獲律師業界頂級榮譽

本報芝加哥訊
清水正東律師事務所合伙人黃正東律師入圍2022年度伊州超級律師榜單，第五次獲”TOP 5%律師業界頂級榮譽。
清水正東律師事務所合伙人黃正東律師入圍2022年度伊州超級律師榜單，第五次獲”TOP 5%律師業界頂級榮譽。

芝加哥著名華人律師、清水正東律師事務所黃正東大律師（John Huang），入圍2022年度伊州超級律師榜單，這是黃正東律師第五次獲 TOP 5% 律師業界頂級榮譽。黃正東律師行業榮譽榜：2017年度榮獲伊州超級律師和美國杰出律師（Lawyer of Distinction)，2018年度的伊州超級律師，2019年獲“美國優秀律師”（Premier Lawyers of America）終身成就獎和美國訴訟律師榮譽學院（The Trial Lawyer Honorary Society）正式成員，2020年度-2022年度連續3年榮膺伊州超級律師。在2022年度伊州超級律師評選中，黃正東大律師以優秀的業績與社會聲望，第五次獲得“超級律師”殊榮，這是大芝加哥地區華人社區的驕傲。

全美律師行業雜志《超級律師》（Super Lawyers Magazine）的“超級律師”評選（Super Laywers），為美國律師業界的頂級榮譽，全美各州每年僅有5%的優秀律師符合資格。TOP 5%律師業界頂級榮譽“超級律師”的評選標准，是以全美持牌律師的業績為主，包括70多個法律服務領域的官司結案成功率，法律服務成交量等。從業資質、行業聲望、社會公益貢獻也是超級律師榮譽的重要評選標准。首先，由律師同行、第三方推荐，或由超級律師評估團隊按嚴格評選標准篩選確定初步入選名單。律師本人不可提名自己，也禁止任何爭取被提名的市場運作。第二步，在初步入選名單中，由獨立評審機搆根據律師行業的業績（官司結案成功率，法律服務成交量等）、教育背景、從業經驗、獲獎情況、法律專業著述、社區公益服務等12項指標進行嚴格評估。第三步，由同一執業領域的優秀同行組成藍絲帶小組（Blue Ribbon Panel），對候選人資格進行審核。第四步，每個候選人被按照12項指標來測定專業成就和水平，由評選機搆打分，最后評估分數排名前5%的律師被確定為超級律師。

此外，2019年黃正東大律師還曾獲得“美國優秀律師”（Premier Lawyers of America）頒發的“終身成就獎”。該律師界評選機搆對全美140萬從業律師的資質、業績與社會聲望進行綜合評比，僅有1%的律師能獲得“美國優秀律師”稱號，其中能獲得“終身成就獎”殊榮（Lifetime Achievement Award）的律師人數更少。獲獎者包括聯邦最高法院、聯邦上述法院咨詢委員會委員，多家跨國法律公司的創辦人，美國總統委任的美國駐外機搆代表團成員，領導巨額集體訴訟、大型跨國并購收購交易的主要律師，全美陪審團判決結案數量最多的訴訟律師，以及各項法律領域的業界權威人士。

而2019年1月，黃正東律師受邀成為美國訴訟律師榮譽學院（The Trial Lawyer Honorary Society/The Litigation Counsel of America）正式成員。全美僅有不足0.5%的律師、法官、法律學者能受邀加入美國訴訟律師榮譽學院。在美國140萬律師從業者中，目前只有3500名是美國訴訟律師榮譽學院程成員，比例約0.3%，是名副其實的精英俱樂部，代表了美國執業律師最頂尖的一群。應邀成為全美頂尖的華人律師成為美國訴訟律師榮譽學院成員，是對黃律師近三十年法律服務的充分肯定。

耶魯大學法學博士黃正東律師，持伊利諾伊州、紐約州律師執照，現為清水正東律師事務所合伙人，從業30年，在工作簽證、投資移民、親屬移民等移民法領域，公司并購、金融投資、國際貿易等商業法律服務，各類商業訴訟、民事訴訟，以及遺產信托、遺產規划等領域多個領域均取得了杰出成就與優秀的行業聲望。

黃正東律師服務僑界20多年，曾獲科工專頒發的終身成就獎，熱心僑界公益，在僑界也享有極高聲望。今年11月芝加哥大學中國留學生鄭少雄不幸遭遇持槍搶劫遇害，黃正東律師義務擔任受害者家屬法律顧問，無償提供法律援助，代表受害者家屬出席法庭審判，要求嚴懲凶手，并及時向社區通報庭審進展。

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