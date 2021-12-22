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節日出遊達高峰 聚會前先自行檢測最保險

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥歐海爾機場預計23日出現節日旅遊人潮高峰。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥歐海爾機場預計23日出現節日旅遊人潮高峰。(特派員黃惠玲／攝影)

聖誕假期交通尖峰即日起展開，根據美國汽車協會(AAA)預測，今年將有超過一億人將在這段期間開車、搭機出門，幾乎恢復疫情前的水平，其中芝加哥歐海爾國際機場在23日交通最高峰日，將湧入7萬2000名旅客；醫師建議，在此佳節之際，避免歡樂聚會變成新冠病毒擴散根源，最佳方法就是出席聚會前先自行檢測病毒。

AAA預估今年聖誕、新年期間，將有1億900萬人在未來兩周開車或搭機出門，網路機票與旅遊網站Hopper經濟學家達摩達任(Adit Damodaran)說，很顯然今年的國內與國際旅遊預約情形，與疫情前的2019年已經相差無幾。

AAA表示，今年的歲末節日旅遊高峰，將從23日開始一直延續到明年1月3日。

包括歐海爾機場在內，接下來幾天各地機場都將出現大批人潮，然而在此同時，全美已經至少有46州出現變種病毒Omicron的確診病例。

醫師Ashish Jha說，「好消息是，我們知道搭機本身是相當安全的」，他並建議在聖誕、新年期間要出遊的家人、朋友，最好能夠完全接種或施打補強針，「這將非常有幫助」。

醫療公衛專家並建議，在群體聚會前兩到三天，先自行檢測新冠讀，甚至在聚會當天也做快篩，這樣的方式將可讓歡樂相聚的親友們多了一層健康保護。

而在旅行期間進出機場、車站等公共場所時，醫生們也再次提醒隨時戴口罩、保持安全距離的重要性。

機場 檢測 疫情

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