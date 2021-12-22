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寒假後 伊州多所大學重啟居家網課 返校須有陰性證明

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
包括芝加哥伊大在內，伊州多所大學均已宣布，寒假後將重啟居家網課一到兩周。(UIC官方臉書)
包括芝加哥伊大在內，伊州多所大學均已宣布，寒假後將重啟居家網課一到兩周。(UIC官方臉書)

伊利諾州新冠疫情再掀高峰，20日的單日新增確診超過1.2萬，為防範病毒於校園擴散，香檳伊州大學(UIUC)、芝加哥伊州大學(UIC)以及西北大學等，紛紛宣布寒假過後將暫時採取居家網課，且所有師生在返校上課前，都必須提供病毒檢測陰性證明。

西北大學20日宣布，寒假告一段落後，所有課程將暫時採用遠程學習兩周，西北也要求學生、教師與工作人員必須施打補強針，西北表示，此項新的防疫措施，主要針對變種Omicron的傳播迅速而制訂。

芝加哥伊大同樣發布了「寒假過後的兩周，學校課程將全部採取居家網課方式進行」的新規，UIC表示，基於Omicron的強大傳播力，加上寒假大家紛紛出遊或聚會，預計未來幾周感染人數將激增，校方因此決定寒假結束後，先進行兩周(1月10日到23日)的線上教學，且在24日返校前，無論是否已經接種疫苗，全都必須接受病毒檢測。

假使未接種疫苗者，返校後每周需定期接受兩次檢測；此外，從1月5日起，住在宿舍或表演藝術系系的師生，需每周受檢一次，其他所有師生，也強烈建議每周檢測一次病毒。

UIUC則將先轉為遠距學習一周(1月18到21日)，在恢復校園上課前，返校師生均需提供病毒陰性證明，否則要先向學校提出申請豁免。

UIUC官網顯示，大學部學生、教師與職員，返校上課前需提供至少間隔三天進行的兩次病毒檢測，其中第一次的測試要在校外受檢，第二次則於校園內接受檢測；未接種疫苗學生，則每隔一天就需接受病毒檢測。

同屬伊州大學系統的春田伊大(Spingfield)，將維持原來的行事曆，於寒假過後恢復正常實體課程，不過，該校也要求返校師生、職員，都必須提出檢測陰性證明。

根據統計資料，伊大旗下的UIUC、UIC以及春田伊大等三所大學的疫苗施打率高達95%，不過，近日各校園的確診人數卻明顯激增，尤其是位於芝市的UIC，12月12日這周，全校染疫人數達242名，比前一周大幅上升了將近三倍；UIUC同時期染疫數為327人；春田伊大12月16日的七天平均新增確診為四個。

檢測 疫苗 伊州

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