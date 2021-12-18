伊州疫情不妙 衛生廳長：聖誕與新年恐成致命假期

伊利諾州新冠疫情 走勢不妙，州衛生廳廳長伊吉克17日表示，該州17日新增染疫人數超過萬人，染疫死亡人數也增加了52名，「大家恐將面臨一個非常致命的聖誕與新年假期」，她也特別提到，伊州 北部的防疫第一區(region 1)現階段疫情尤其嚴重。

伊吉克說，伊州空置的醫院病床數量，已經達到非常低的水平，而且多個地方的急診室等待時間相當漫長。她說，新冠病毒又再次破壞伊州的經濟穩定，例如在伊州北部的洛克福德(Rockford)地區的新冠住院人數，正在已驚人速度的增加。

洛克福德所在的防疫第一區，主要包括以下郡縣：Boone、Carroll、DeKalb、Jo Davies、Lee、Ogle、Stephenson、Whiteside、Winnebago，伊吉克說，這一區的染疫病例數激增，趨勢令人憂心，而且當地不僅醫療系統受到影響，其他長照中心、學校、地方企業與娛樂場所與設施，都已經受到波及。

根據衛生廳15日的統計，防疫第一區的平均確診率達9.2%，住院人數也同步增長。

北Boone郡社區學區 (Community Unit School District)教委會主席穆哈蘭德(Ed Mylholland)說，該學區有16名教職員染疫，學區1600名學生中，現有218人因為接觸染疫者而居家隔離，「很明顯的，這種情況嚴重影響了學生學習」。

芝加哥方面，位於芝市南區的公立小學派克麥納(Park Manor Elementary School)本周有11名學生、五名教職員染疫，也因此導致僅有250名學生的該校，多達174名學生必須居家隔離，等於七成師生都被迫隔離無法到校。

芝加哥教師工會CTU對此批評，公校根本就沒有做好校園大規模感染的安全應對準備，至今都還拒絕暫停該校運作來控制疫情，也拒絕承認該所小學的疫情值得擔憂。

芝城西郊奧羅拉市(Aurora)的派拉蒙劇院(Paramount Theatre)17日也宣布，由於部分演出「灰姑娘」的演員確診，因此本周末的公演全數取消；芝城北郊萬豪劇院(Marriott Thearre)也以相同理由，宣布取消即日起到12月26日的「Kiss Me, Kate」演出。