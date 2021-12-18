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逾期伊州駕照、身分證 效期再延到明年3月底

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

伊利諾州務卿懷特(Jesse White)17日宣布，所有駕駛執照與身分證的逾期日，將再延長三個月，這也意味著，原本已逾期證照仍然可用的期限，將從明年1月1日延長到3月31日，不過，商業駕照(CDL)與商業學習許可(CDL learner's permits)未包括在新的延長期限內。懷特特別提到，這將是最後一次延期。

懷特說，疫情期間，州務卿辦公室繼續以安全、負責任的方式為公眾服務，包括提供實體辦理各項業務，此外，由於許多民眾抱怨辦理駕照大排長龍，該辦公室推出在線預約，解決大批更換證照者湧入各監理站的問題。

他還說，符合線上更新駕照、身分證的伊州居民，州務卿辦公室已經透過郵件、電郵或電話送出通知信，民眾收到後可依照指示，直接到州務卿辦公室官網送件申請。

懷特說明了「真實身分證」(REAL ID)的實施日期，他說，根據國土安全部的規定，真實身分將從2023年5月3日起施行，因此在此日期前，搭乘國內班機的旅客或進出聯邦大樓者，仍舊可以使用舊版身分證、駕照。

有關駕照、身分證的更新、申請，可直接查詢州務卿辦公室官網，網址：www.cyberdriveillinois.com。

駕照 疫情 國土安全部

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