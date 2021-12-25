我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非醫師：染Omicron 肌骨痠痛甚於上呼吸道症狀

CIA專家警告 美國距離內戰「比想像中更近」

RIVERS 賭場中國城招聘職員及宴請貴賓

本報芝加哥訊
RIVERS 賭場高層中國城招聘職員及宴請貴賓！
RIVERS 賭場高層中國城招聘職員及宴請貴賓！

RIVERS CASINO因應業務發展，更好的服務亞裔賓客，多名賭場人事部職員日前來到中國城招聘職員，招聘會吸引了眾多華人朋友前往應試。

而稍后由營銷總監 JENNIFER JONES，亞裔市場發展部負責人Peter 蔡、Eddie Tom 等 RIVERS 賭場高層在圣誕節即將到來之際，于芝加哥南富麗華大酒樓宴請賭場貴賓，百多位社區人士包括芝城華商會、中華會館、香港華協會等社團代表出席午餐會，與大家一起歡慶圣誕節，祝大家圣誕節快樂，身體健康，萬事如意！

地址位於芝加哥奧黑爾機場附近 3000 S. River Rd.,Des Plaines,IL 60018 的 RIVERS CASINO，內部豪華裝修，富麗堂皇，擁有老虎機、百家樂、21點等桌面游戲以及體育博彩等娛樂設施，Rivers 賭場餐廳 The Marketplace有多種中西美食，包括意大利風味美食，甜品/冰淇淋及各種小食，還有媽媽的味道家常菜包括牛腩、烤雞和肉餅等的美食，是您休閑娛樂的最好選擇！詳情可登陸網站：www.riverscasino.com.

美食 亞裔 芝加哥

上一則

華聯會舉行捐款交接儀式 把海內外同胞的愛心轉交給鄭少雄父母

下一則

冬奧冠軍選手強調以正念思維抗壓 AARP樂齡會主辦冬季奧林匹克運動員網上座談會

延伸閱讀

英國疫情升溫 女王取消與家人共進聖誕節前午餐

英國疫情升溫 女王取消與家人共進聖誕節前午餐
矽谷工程師「移居賭城」居家辦公 染上賭癮難自拔

矽谷工程師「移居賭城」居家辦公 染上賭癮難自拔
華裔矽谷工程師搬到賭城在家工作 結果染上賭癮

華裔矽谷工程師搬到賭城在家工作 結果染上賭癮
華聯會關於12月7日中國城槍擊案的聲明

華聯會關於12月7日中國城槍擊案的聲明
RIVERS 賭場高層 感恩節為中華會館老人送溫暖

RIVERS 賭場高層 感恩節為中華會館老人送溫暖
雲頂世界Catskills賭場最近的賭桌遊戲往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券

雲頂世界Catskills賭場最近的賭桌遊戲往返發財巴士車票$15可獲$45老虎機券

熱門新聞

聖誕前夕，服務生獲得千元小費。（FOX畫面截圖）

亞裔女高中生才剛獲悉疑患腦瘤 晚間即收到聖誕驚喜

2021-12-23 19:46
走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

2021-12-17 18:40
密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

2021-12-17 10:25
大休士頓是野豬的最愛天堂。（KHOU）

休士頓野豬成群 居全美之冠 德州政府拿牠們沒辦法

2021-12-19 17:30
因疫情升溫，馬里蘭大學取消冬季畢業典禮，並規定參加期末考試的所有人員須戴KN95口罩。（取自馬里蘭大學官方臉書）

疫情升溫 馬里蘭大學取消冬季畢業典禮 期末考須戴KN95口罩

2021-12-17 13:10
休士頓南邊的布朗士維爾，房價中間值上漲近六成。(Brownville市府網站)

疫期房價直直漲 德州兩大都會區增幅已逾50%

2021-12-21 19:06

超人氣

更多 >
拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」

拜登平安夜與民眾通話 結果突被飆「這句粗口」
沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制
美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩

美國聖誕節確診數大增 專家呼籲別戴布口罩
王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業

王力宏道歉之餘另謀出路 被曝轉行投資新事業
洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺

洛杉磯14 歲女孩百貨店試裙子被警察誤殺