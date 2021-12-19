華聯會舉行捐款交接儀式，把海內外同胞的愛心轉交給鄭少雄的父母！

大芝加哥 地區華僑華人 聯合（華聯會）日前在芝加哥市中心“清水正東”律師事務所舉行“懷念鄭同學”捐款交接儀式，華聯會在黃正東律師和胡逸倫律師的見證下，把早前發起的籌款活動共計$308,568，以及香港 大學北美中部校友會募捐到的5萬多美元的愛心捐款轉交給即將回國的鄭少雄的父母！少雄的母親李蓉向大家深深鞠躬并表示，是來自全世界的關愛讓我得以重生，今后也要把愛繼續傳遞下去！

當天的云端捐款交接儀式由華聯會理事長汪興無博士主持，華聯會主席鄭徵致辭感謝芝加哥及美國社會各界人士的善心捐款，海外華人華僑、留學生們的愛心捐款，讓一位痛失愛子的媽媽能在“帶少雄回家”的回國旅程中感受到人間的溫暖。中國駐芝加哥總領館張軍鵬領事通過連線的方式致辭表示，少雄不幸遇難以來，中國外交部、駐美國使館和駐芝加哥總領館一直密切關注和跟進案件進展。總領館第一時間對凶犯濫殺無辜的殘忍犯罪行徑表示強烈憤慨和嚴厲譴責，緊急協調國內有關部門協助少雄父母來美處理善后事宜，并與芝加哥大學校方密切溝通，推動其為少雄父母來美處理后事提供協助。

“清水正東”律師事務所芝加哥地區著名華裔黃正東律師致辭聲稱，案件發生后，作為受害者家屬的援助律師，黃正東、胡逸倫為少雄家屬提供義務法律援助，并出席多次凶嫌的庭審，要求法庭嚴懲凶手，并及時向各界通報庭審進展。少雄父母來美后，芝加哥大學中國學生學者聯合會、芝加哥大學中國學聯等團體在校方與少雄父母的聯系溝通、接待方面也做了大量的工作。遇害者鄭少雄是香港大學校友，在少雄遇害后，香港大學北美中部校友會也發起了募捐行動，在當天的活動上，港大校友會代表褚則偉以線上參會的形式介紹港大校友們的募捐情況。

出席當天活動的僑界代表包括：美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，芝加哥海外華人交流協會暨芝加哥江門五邑同鄉會會長方燕輝，芝加哥新會同鄉會秘書長林鳳，中山同鄉會會長麥皓嵐，芝加哥恩平同鄉會會長陳向前、鄭健良，河南同鄉會會長張懷波等大芝加哥地區僑界社團代表出席了當天的活動。大家在致辭中對少雄的被害感到痛心和憤怒，向少雄父母致以深切的同情和慰問。