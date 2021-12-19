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香港華協會舉辦慈善聖誕生日 會會長陳健明：籌集善款回饋社區

本報芝加哥訊
香港華協會舉辦慈善聖誕生日會，善款全部捐給社區非盈利護老和教育機構。
香港華協會舉辦慈善聖誕生日會，善款全部捐給社區非盈利護老和教育機構。

香港華協會每月均舉辦會員生日會。適逢會長陳健明當月生日還有聖誕節將至，香港華協會12日晚上在芝加哥南富麗華大酒樓舉行了一場別開生面的，主題為“關懷社會，貢獻愛心、歡度佳節”慈善聖誕生日會。國會議員Danny Davis、25區區長盧漢士夫婦、十一區區長唐信以及芝加哥華人工商業主、社會賢達近五百人出席這場生日會。慈善晚會由每位出席人士餐費$50中抽出$20作為慈善用途，還有一些善長捐贈現金和抽獎的獎品，生日會現場還售賣 $10一張的抽獎券，所得善款并由專業會計師梅慶云擔任核數，扣除晚會費用，將全部捐給社區非盈利護老和教育機構，現場嘉賓紛紛慷慨解囊，購買抽獎券，奉獻愛心！

晚會由奇跡印刷公司總裁趙奇和彩色藝術團團長 Color黃主持。陳健明會長首先致詞對出席晚宴嘉賓表示衷心感謝，他表示，今晚所有出席者均為善長，他說：這次生日會得到大家的熱心支持，令他十分感動！希望大家一起為社區的繁榮穩定共同努力。國會議員Danny Davis、25區區長盧漢士、十一區區長唐信均致詞恭祝香港華協會會長陳建明及其當月生日的會員生日快樂，健康平安！

香港華協會名譽會長朱慶龍致詞聲稱，香港華協會已經成立了28年，經過歷屆董事的努力，使得會務蒸蒸日上，不斷發展，會員不斷增加，他也歡迎有興趣參與社區服務人士加入。朱慶龍表示，協會一直都有做慈善和敬老活動，例如為中國振災、疫情等籌款捐助，逢年過節去拜訪社區老人，為老人派食物送溫暖等活動。這次也不例外，所籌款項全數做慈善。

生日會由香港華協會會長率全體董事及貴賓們齊齊切燒豬為晚會的娛興節目拉開序幕！當晚的美酒佳肴、歌舞和魔術表演等讓現場充滿喜慶氣氛。接著還有切生日蛋糕環節以及陳健明會長為感謝與會善長的大力支持而載歌載舞，也讓當晚慈善聖誕生日會的氛圍推向了高潮！

香港 芝加哥 聖誕節

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