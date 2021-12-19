人間義工菩薩齊發願心 芝城佛光協會再寫歷史

全球佛學會考芝加哥協會獲得「最高佛學水準獎」。

國際佛光會芝加哥 協會日前召開2021年度會員大會暨分會成立以來首次聯合大會。大會全程中英雙語，同步線上進行；工作報告，回顧過往；議案討論，展望未來。三個分會場適時切換，在互動中拉近彼此距離。芝加哥佛光協會在疫情 期間，因應各個佛光人的不同需求，弘法方式上不斷推陳出新，希望將幸福安樂布滿人間。

芝加哥佛光山住持覺麟法師向大眾開示：芝加哥佛光協會自2002年授證成立以來，歷經了18年的發心與發展，眾緣成就，終於在2020年首次成立了四個分會。盡管疫情改變了大家的生活型態，但是我們有星雲大師推動的人間佛教做為共同的信仰依靠，面對外在所發生的災難，希望大家都能「互助關懷，避免驚慌失措；彼此鼓勵，增加信心無畏」。

協會會長周邁平與大眾共同回顧過去一年活動：新年伊始，英文分會承辦的環保與心保英文講座，福利社會。盛夏時節，聯合當地社區，慶祝佛陀聖誕；國際佛光會世界大會，攜手全球佛光人，法水長流五大洲。深秋時分，佛光家庭雙親節，感恩父母常歡喜；全球佛學會考 ，踴躍參與，喜報頻傳。隆冬初至，三好家庭說故事，實踐四給增福慧。

在頒獎典禮上，全球佛學會考芝加哥協會獲得「最高佛學水準獎」及「最佳傳承獎」。協會顧問汪良峰為20位創造佳績的會員頒獎。其中更有4位會員獲得滿分獎。協會督導黃于文為北美美洲人間音緣音樂會，兒童組、成人組、團體組獲獎會員頒發獎項。住持覺麟法師為劉櫻雪、談怡韻、劉姿吟、Dean Isensee授予協會本年度優秀會員獎，鼓勵大家再接再厲。

本次大會是佛光人集體創作的又一次體現，協會副會長李性銘擔任此次大會總幹事召集佛光會幹部緊鑼密鼓地籌備大會。秘書長郭雲和協會理事陳琳娜為制作大會PPT與視頻工作到凌晨，財務長謝芳媛財務整合各分會信息，撰寫詳細報告。各個分會精心製作，資訊組一次又一次地線上測試，確保大會的順利進行。

第一分會會長林采菱同會員們回顧了過去一年的活動，包括在2021年四到六月承擔「慶祝佛誕素食義賣」活動，鼓勵大家積極參加其它各項活動。第二分會會長許標金在本分會的工作報告中分享到，承擔「三好家庭說故事活動」的籌劃，以及讚嘆佛光人參與協會的所有活動，包括「人間佛教讀書會」、「雙親節活動」。

英文分會則在監寺有恆法師的帶領下，深入社區敦親睦鄰，感恩警消人員；舉辦英文讀書會，精進修持，法喜充滿；參與社區的世界和平宗教祈福活動，在動蕩的事態下撫慰人心。第三分會承擔分會聯合會員大會的行政組，會長杜堡惜與會員們共勉，過去一年，第三分會都參與了協會的各項活動，與其他分會共同圓滿每次活動。

信仰與傳承，大會中以影片的形式介紹20為新進會員，並舉行宣誓典禮。第二分會陳東寶以中文代表新會員入會宣誓，英文分會的Lauren Pittelli代表宣讀英文宣誓詞。希望芝加哥佛光人，都能把握這一生信仰人間佛教的因緣，透過各項佛光事業、弘法活動、法會共修的參與，在大眾中昇華自己。進一步將信仰推展到家庭，傳承給下一代，建立現代佛化家庭，以「佛光人家」、「三好人家」為目標，以上都是大家努力致力信仰傳承的典範 。(人間社 王克英 供稿)。