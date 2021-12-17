我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生血栓奪9命 CDC拋出成人「避打」建議

被拆散移民家庭訴訟 司法部退出和解談判

槍枝暴力氾濫 芝撥款4億改善治安效果不大

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市市長萊特福特(前)、芝警局局長布朗(後)近日為持續不斷的槍枝暴力傷透腦筋。(芝市長辦公室)
芝加哥市市長萊特福特(前)、芝警局局長布朗(後)近日為持續不斷的槍枝暴力傷透腦筋。(芝市長辦公室)

芝加哥大學碩士生鄭少雄光天化日於校園附近遭劫殺的案件發生後，引起全城對於槍擊暴力的高度關注，然而芝加哥市市長萊特福特團隊，去年夏季開始，就編列了4億多經費，針對芝市15個暴力事件最嚴重社區進行改善，然而迄今收效甚微。

萊特福特表示，該筆經費希望能夠縮小各社區的「安全差距」，該項撥款將用於預防暴力、擴建街道、提供可負擔住房、職業培訓，強化健康與福利，輔導社區發展等方面。

萊特福特說，很多人可能會覺得上述項目與公共安全無關，但從根本問題來看，這些工作都非常關鍵，因為「當人們身心健康時，社區就會充滿活力，當人們擁有自己的土地時，社區就會繁榮」。

至於高達4億的這筆經費，究竟對改善治安有無效果？芝加哥大學犯罪實驗室(University of Chicago Crime Lab)主任史密斯(Kim Smith)說，過去一年來，這些資金分別撥給全市各個團體總計數十個項目之中，「對這些組織的工作評估是否減少暴力，是很重要的」。

史密斯說，芝加哥槍枝暴力造成的傷亡之嚴重，可說前所未有，而針對防範暴力大手筆投入資金也是從來沒有過，而把經費用對地方十分關鍵，她舉例，例如增加911電話專門處理涉及精神健康問題的舉報，讓這方面的情況轉由專人處理，才能將更多的警察資源用在防範槍枝暴力。

東北伊大城市研究系教授威廉斯(Lance Williams)說，到2024年為止，芝加哥七成的暴力防範預算，都是來自於美國紓困計畫(American Rescue Plan)，「而該筆經費用罄後，不太可能會再揖注資金」，然而沒有這些錢，很難達到改善目標。

萊特福特承認未來經費的確存在挑戰，但她不願說明一旦聯邦資金用光時該怎麼辦，她僅回應「要靈活、要評估哪些項目有效」。

已經獲得市議會支持的總計4億1160萬改善治安預算的分配，大致為8500萬用於暴力干預，包括受害者服務、街頭服務等；6200萬用於提供可負擔住房及安置流浪漢計畫；8000萬用於幫助家庭與青少年就業；4000萬用於改善社區健康；1.146億用於發展社區與公園；3000萬用於協助小企業應對。

主要獲得撥款的區域，為貧窮、教育程度低、居民平均壽命短且健康情況欠佳的15個社區，這些社區在過去三年的犯罪案件，占了芝城的五成。

芝加哥 預算 哥大

上一則

吸引公車司機 馬州哈維郡漲薪5000元

下一則

大華府車禍頻率最高5路段 揭曉

延伸閱讀

想拆散唐西奇與史密斯 媒體曝教頭「挑撥」內幕

想拆散唐西奇與史密斯 媒體曝教頭「挑撥」內幕
NBA／米契爾手感持續「燒燙燙」爵士8連勝迎新總裁

NBA／米契爾手感持續「燒燙燙」爵士8連勝迎新總裁
美亞健康協會雲端籌款會 頒發傑出獎

美亞健康協會雲端籌款會 頒發傑出獎
民事大陪審團 正式指控聖克拉拉縣警長貪腐

民事大陪審團 正式指控聖克拉拉縣警長貪腐
芝加哥染疫確診病例飆升 市長考慮收緊防疫

芝加哥染疫確診病例飆升 市長考慮收緊防疫
零售業頻遭結夥搶劫 指控芝市長卸責

零售業頻遭結夥搶劫 指控芝市長卸責

熱門新聞

德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

2021-12-13 18:40
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
一名住在蓋奇公園區的男子，11日傍晚在門口懸掛聖誕燈時，遭到致命攻擊死亡。(google map)

芝男子家門口懸掛聖誕燈 突遭不明人士活活打死

2021-12-14 11:15
汽車機械工程師提醒民眾入冬之際，要做好汽車保養。（記者張筠 / 攝影）

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

2021-12-10 15:36

超人氣

更多 >
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種