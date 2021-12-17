槍枝暴力氾濫 芝撥款4億改善治安效果不大

芝加哥市市長萊特福特(前)、芝警局局長布朗(後)近日為持續不斷的槍枝暴力傷透腦筋。(芝市長辦公室)

芝加哥 大學碩士生鄭少雄光天化日於校園附近遭劫殺的案件發生後，引起全城對於槍擊暴力的高度關注，然而芝加哥市市長萊特福特團隊，去年夏季開始，就編列了4億多經費，針對芝市15個暴力事件最嚴重社區進行改善，然而迄今收效甚微。

萊特福特表示，該筆經費希望能夠縮小各社區的「安全差距」，該項撥款將用於預防暴力、擴建街道、提供可負擔住房、職業培訓，強化健康與福利，輔導社區發展等方面。

萊特福特說，很多人可能會覺得上述項目與公共安全無關，但從根本問題來看，這些工作都非常關鍵，因為「當人們身心健康時，社區就會充滿活力，當人們擁有自己的土地時，社區就會繁榮」。

至於高達4億的這筆經費，究竟對改善治安有無效果？芝加哥大 學犯罪實驗室(University of Chicago Crime Lab)主任史密斯(Kim Smith)說，過去一年來，這些資金分別撥給全市各個團體總計數十個項目之中，「對這些組織的工作評估是否減少暴力，是很重要的」。

史密斯說，芝加哥槍枝暴力造成的傷亡之嚴重，可說前所未有，而針對防範暴力大手筆投入資金也是從來沒有過，而把經費用對地方十分關鍵，她舉例，例如增加911電話專門處理涉及精神健康問題的舉報，讓這方面的情況轉由專人處理，才能將更多的警察資源用在防範槍枝暴力。

東北伊大城市研究系教授威廉斯(Lance Williams)說，到2024年為止，芝加哥七成的暴力防範預算 ，都是來自於美國紓困計畫(American Rescue Plan)，「而該筆經費用罄後，不太可能會再揖注資金」，然而沒有這些錢，很難達到改善目標。

萊特福特承認未來經費的確存在挑戰，但她不願說明一旦聯邦資金用光時該怎麼辦，她僅回應「要靈活、要評估哪些項目有效」。

已經獲得市議會支持的總計4億1160萬改善治安預算的分配，大致為8500萬用於暴力干預，包括受害者服務、街頭服務等；6200萬用於提供可負擔住房及安置流浪漢計畫；8000萬用於幫助家庭與青少年就業；4000萬用於改善社區健康；1.146億用於發展社區與公園；3000萬用於協助小企業應對。

主要獲得撥款的區域，為貧窮、教育程度低、居民平均壽命短且健康情況欠佳的15個社區，這些社區在過去三年的犯罪案件，占了芝城的五成。