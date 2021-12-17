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犯罪飆升 芝小區擬聘持槍保全巡邏 市長質疑

特派員黃惠玲／芝加哥報導
P4表示，他們所聘雇的保全，都是非當班的警員。(P4臉書截圖)
P4表示，他們所聘雇的保全，都是非當班的警員。(P4臉書截圖)

因應芝加哥飆升的搶劫、劫車案件，部分社區亟思強化自保，其中百克城區的鄰里協會(Bucktown Neighbors Association)計畫聘雇持槍保全巡邏該區，不過，芝加哥市市長萊特福特對此作法表達了反對意見。

根據百克城鄰里協會發送的電郵指出，該協會預計即日起由私人武裝保全在該區的一處街區開始巡邏，協會是與私人保全公司P4合作，聘請不當班的警察到百克城巡邏，以應對日增的劫車與其他犯罪活動。

首批保全將在阿米蒂奇大道(Armitage Ave.)以北、黛門大道(Damen Ave.)以西，北大道(North Ave.)以南，與寶林納街(Paulina St.)以東的區域巡邏。

對此萊特福特15日說，唯一能夠巡邏街道的部門，只有芝加哥警局，她說，將了解百克城該計畫的具體做法與行動範圍，市長說，芝加哥警局已經做得很好，我們不應該因為民眾負擔得起又聘雇了另一群人。

根據統計，到12月9日為止，芝加哥今年已經發生了1658起劫車案件，比去年整年度的1303宗，還有2019年的544起都還要多。

轄區包括百克城的第14警分局，今年則已經有86宗劫車案件，比去年的53宗，高出超過六成。

萊特福特還提到，她完全理解在兇殺、槍擊與其他犯罪事件不斷上升的情況下，芝加哥居民對自己的安全感到擔憂，「但從根本來說，州法與地方法律均規定街道巡邏的責任，僅限於警察」。

P4公司副總裁康威(Kevin Conway)發表聲明稱，該公司在芝加哥地區每天都有不當班警察支援巡邏，「我們只聘雇不值班的警察，他們主要負責觀察並向執法單位報告，並沒有逮捕權力，一旦有案件發生，他們都會立刻撥打911」。

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