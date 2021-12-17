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芝高溫破50年紀錄 強風報到 一度導致10萬用戶停電

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠旁的94號州際公路交流道，一輛小卡車不敵強風而翻倒墜落。(ABC youtube影片截圖)
華埠旁的94號州際公路交流道，一輛小卡車不敵強風而翻倒墜落。(ABC youtube影片截圖)

芝加哥15日剛寫下50年來的同日最高溫紀錄(華氏65度)，緊跟著冷鋒過境，並伴隨強風侵襲，國家氣象局表示，從15日傍晚到16日上午，芝加哥最高風速達每小時74哩，一度導致多達10萬ComEd家庭用戶停電，華埠附近的高速公路交流道，也有一輛小貨車遭強風颳落公路，車輛幾乎全毀，幸而車上兩人經緊急送醫情況穩定。

電力公司ComEd表示，到16日上午8時許，該公司已經陸續修復八成停電區域的供電，但估計芝加哥地區仍有1.2萬用戶無電可用。

強風還吹翻一輛在華埠旁27街夾永活街的94號州際公路交流道上的小貨車，該車因此墜落到永活街，造成兩人受傷，幸無生命危險。

國家氣象局表示，上次的12月15日高溫紀錄，是1971年的64度，而芝城昨日破紀錄高溫後又經歷強大冷鋒過境，造成強風席捲，這波冷鋒帶來的強風，在科羅拉多州的拉馬爾(Lamar)風速達到每小時107哩，進入中西部後風力已經稍微減弱。

芝加哥地區最高風速達一小時74哩，伊州北部地區的最高陣風時速則介於54到74哩，其中歐海爾機場66哩、糖丘(Sugar Grove)69哩、洛克福德(Rockford)62哩。

15日最高溫達65度，打破1971年來的最高溫紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)
15日最高溫達65度，打破1971年來的最高溫紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)

強風也讓歐海爾機場與中途機場的班機受到影響，其中歐海爾取消了42架班機，中途機場也取消了五個航班。

芝加哥地區的災情，主要仍是部分區域路樹倒塌，壓垮停在旁邊的車輛，其中包括北華埠亞偕街、芝城北邊的艾文斯頓市(Evanston)等地，到16日上午9時左右，沒有傳出人員傷亡的情形。

15日的歷史高溫，讓許多芝加哥紛紛脫掉厚重外套，享受難得冬季和暖天氣，根據紀錄，芝城上次12月份出現60度高溫為2019年的12月26日，而上次曾在12月份出現65度高溫的時間，則為2017年的12月4日。

強風過後，芝城氣溫接下來幾天，也將從60多度降到3、40度。

15日最高溫達65度，打破1971年來的最高溫紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)
15日最高溫達65度，打破1971年來的最高溫紀錄。(特派員黃惠玲／攝影)

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