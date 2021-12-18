[我們做得到] COVID-19 公共教育活動：四種方法助您度過一個快樂、安全的假期

AARP 助您度過一個快樂、安全的假期

進入 COVID-19 疫情的第二個聖誕假期，我們都渴望能夠重新與親朋好友團聚，回歸珍貴的節日傳統。以下簡單步驟可以讓親朋好友在其秋冬慶祝活動中保持健康。

當不同世代的人聚在一起慶祝時，避免向祖父母、幼兒及其他易受感染人群傳播 COVID-19 的最佳方法，就是確保所有符合條件的人都接種 COVID-19 疫苗 。5 至 11 歲兒童為最近獲得 COVID-19 疫苗接種資格的群體。

現在，所有 18 歲及以上的成年人都可接種加強針。接種第二劑輝瑞 (Pfizer) 或莫德納 (Moderna) 疫苗至少六個月後，或接種單劑強生(Johnson & Johnson) 疫苗兩個月後，方可接種加強針。您可選擇上述三種 COVID 疫苗中的任何一種作為加強針接種，因為加強針不必與之前接種的疫苗相同。

COVID-19 疫苗的初始劑量一樣，所有美國居民都可免費接種加強針。無論是否預約，都可接種加強針，且無需出示保險或身份證明。詳情請造訪 www.cdc.gov/coronavirus。

除接種疫苗及/或加強針外，人們還可以採取以下步驟，確保安全享受最近可能錯過的與家人、朋友團聚的美好時光及進行特殊的會面，即使是來自本國不同家庭和不同地區的人們團聚。

評估出行計畫。請考慮推遲旅行，直到接種全劑疫苗。搭乘飛機、公共汽車、火車和其他公共交通工具時，切記正確佩戴好口罩 。如未接種疫苗，請做好規劃，在美國境內出行前 1 至 3 天並在返回後 3 至 5 天進行核酸檢測 。即使檢測結果呈陰性，亦須進行為期 7 天的自我隔離。如為自駕出行，請注意您和旅伴在加油、就餐和如廁時也可能接觸病毒。切記佩戴口罩並勤洗手，且在相關場所保持社交距離。如需跨國出行，且出行目的地疫苗接種率低且 COVID-19 正在傳播當中，請造訪美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的網站，以獲取國際出行的建議。

接受檢測。如與 COVID-19 患者有過密切接觸，或在假期前感覺不適，特別是有 COVID-19 相關症狀，請接受檢測。大部分藥店和診所都提供檢測。接受檢測可獲得安全感，並知曉不會感染您的親朋好友，從而保證人人都可享受輕鬆假期。如有任何疑慮，可考慮參加虛擬的慶祝活動，在享受樂趣的同時還能保證安全！

注意通風。跟家人一起參加慶祝活動時，儘量避開擁擠、通風不良的地方。考慮在戶外舉行慶祝活動，尤其是規劃大型聚會時。去體驗野餐或烤棉花糖的樂趣吧！ 如參加室內家庭慶祝活動，某些訪客可能未接種疫苗，請務必正確佩戴口罩，遮住口鼻。切勿為 2 歲以下兒童戴口罩。美國疾病控制與預防中心還建議，在公共室內環境中務必佩戴口罩，無論是否接種疫苗。

考慮您的健康狀況。如您或家人有健康問題，或某人正在服用削弱免疫系統的藥物，務必採取其他預防措施，即使您已接種全部疫苗。 美國疾病控制與預防中心建議，免疫力低下人員需遵循類似未接種疫苗人員的預防指引，譬如戴口罩和保持社交距離等。

寒假是我們與所關愛的人重聚、慶祝的時刻。有很多方法讓今年的慶祝活動值得紀念。遵循該安全措施可讓你們團聚，享受傳統樂趣，從而使該節日與眾不同。安全做法非常關鍵，確保享受快樂假期的最有效方法就是接種疫苗。

欲知詳情和查詢疫苗接種點，請造訪 www.vaccines.gov。