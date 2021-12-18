聯豐集團成立十八周年暨太古集團成立晚會隆重舉行

聯豐集團（Windfall Group）董事長倪舉淩與夫人倪玲玲感謝各界的大力支持！

聯豐集團（Windfall Group）慶祝成立十八周年暨太古集團成立晚會日前在芝加哥 西郊 AURORA 市白鷹高爾夫俱樂部隆重舉行。芝加哥華人 工商界、社團僑領、美國主流社會政、商界人士共300多嘉賓參加了慶祝晚宴，當地 AURORA 市副市長 Guillermo Trujillo 與 AURORA 市全體市議會成員全體出席道賀。晚會由 Judy Ni 和鄭皓主持，董事們首先開香檳慶祝過去一年，聯豐集團業務蒸蒸日上，太古廣場更多的商家入駐，其他的地產投資 項目銷售業績顯著，展望未來，明年春季太古廣場二期工程將要開工，以及集團在香檳大學的學生公寓樓，明年春天也將開始動工。

聯豐集團董事長倪舉淩與夫人倪玲玲在會上致詞感謝各界的大力支持，特別感謝跟他一起創業的合作夥伴。倪舉淩并表示未來將把聯豐集團的總部搬到芝加哥。多位嘉賓在致詞時盛贊倪舉淩不僅是成功商人，還是熱心公益事業的慈善家，為建設社區、服務社區所作出的貢獻良多，大家祝賀聯豐集團取得的成功，并祝福聯豐集團再有一個更成功的18年。晚宴還由聯豐集團董事宮宇容小姐向現場人士展示該集團新的投資項目-智能送餐機器人。

當晚的宴會，聯豐集團為來賓準備了豐富美味的美酒和美食，并邀請了知名歌手陳瀟現場演唱等的文藝娛興節目，還有聖誕老人助興，活動現場充滿喜慶氣氛。 太古廣場開發商聯豐集團是一家成立十多年的大型企業，主要從事地產開發、建材進出口、投資等方面業務。聯豐集團在全美各地和中國大陸均擁有眾多成功地產開發項目。目前止，由聯豐集團開發推出的住宅項目總面積超過500多萬平方尺，聯丰集團在全美各地持有商業地產總面積超過100萬平方尺。更多關於聯豐集團信息，請查詢公司網站：www.windfallusa.com。