芝加哥首屆中華才藝賽 華裔學童表現佳

繪畫項目冠軍作品。(主辦單位提供)

大芝加哥 地區華僑華人聯合會第一屆芝加哥華裔 青少年中華才藝比賽，日前舉行雲端 頒獎典禮，華裔學童參賽者在繪畫、舞蹈、武術、朗誦、書法等項目發揮所長，展現學習中華文化的傑出成果。

書法項目冠軍(左)、亞軍(右)作品。(主辦單位提供)

華聯會主席鄭征代表主辦方感謝芝加哥總領事館、各中文學校的支持，也對家長和小朋友們的踴躍參與致謝。鄭征說，舉辦才藝大賽，旨在提高芝加哥地區海外華裔青少年學習漢語和中華文化的興趣，弘揚中國傳統文化。

頒獎典禮嘉賓。(主辦單位提供)

參與這場雲端頒獎典禮的嘉賓，包括中國駐芝加哥總領事館副總領事邊志春，領事盧曉暉、張軍鵬，瑞華中文學校校長奚建，希林中文學校校長邱繼明，風華中文學校校長王堅，希林藝術學院院長容音甯等。

邊志春說，華裔青少年是天然的中華文化傳承者，從同學們的參賽作品中可以看出，大家對中華文化都無比熱愛，且才藝表現形式新穎，值得喝采。

主辦單位邀集多位專業人士擔任比賽評審，包括西北大學亞洲語言文化系教授顧利程博士、中國舞蹈家協會會員林津老師，北斗功夫學院院長李強、飛鷹功夫學院院長宋開飛、中北大學現代和古典語言系副教授孫金愛、旅美畫家楊遠威、葉青舞蹈團團長葉青、芝加哥美中文化藝術中心副主席張立萍等。

為保證評選公正，大賽組委會確保參賽作品均以匿名編號評分，再由電腦自動匯總得分，每組項目分別選出三名優勝。

獲得各組冠軍的名單：朗誦Helena Yang、繪畫谷嘉夏、書法施瑞涵、舞蹈陳欣悅、武術黃海晞。