芝加哥首屆中華才藝賽 華裔學童表現佳
大芝加哥地區華僑華人聯合會第一屆芝加哥華裔青少年中華才藝比賽，日前舉行雲端頒獎典禮，華裔學童參賽者在繪畫、舞蹈、武術、朗誦、書法等項目發揮所長，展現學習中華文化的傑出成果。
華聯會主席鄭征代表主辦方感謝芝加哥總領事館、各中文學校的支持，也對家長和小朋友們的踴躍參與致謝。鄭征說，舉辦才藝大賽，旨在提高芝加哥地區海外華裔青少年學習漢語和中華文化的興趣，弘揚中國傳統文化。
參與這場雲端頒獎典禮的嘉賓，包括中國駐芝加哥總領事館副總領事邊志春，領事盧曉暉、張軍鵬，瑞華中文學校校長奚建，希林中文學校校長邱繼明，風華中文學校校長王堅，希林藝術學院院長容音甯等。
邊志春說，華裔青少年是天然的中華文化傳承者，從同學們的參賽作品中可以看出，大家對中華文化都無比熱愛，且才藝表現形式新穎，值得喝采。
主辦單位邀集多位專業人士擔任比賽評審，包括西北大學亞洲語言文化系教授顧利程博士、中國舞蹈家協會會員林津老師，北斗功夫學院院長李強、飛鷹功夫學院院長宋開飛、中北大學現代和古典語言系副教授孫金愛、旅美畫家楊遠威、葉青舞蹈團團長葉青、芝加哥美中文化藝術中心副主席張立萍等。
為保證評選公正，大賽組委會確保參賽作品均以匿名編號評分，再由電腦自動匯總得分，每組項目分別選出三名優勝。
獲得各組冠軍的名單：朗誦Helena Yang、繪畫谷嘉夏、書法施瑞涵、舞蹈陳欣悅、武術黃海晞。
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