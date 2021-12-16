美亞健康協會雲端籌款會 頒發傑出獎

伊州州參議員維利瓦蘭(左上)、州眾議員江珍妮(右上)、華埠更好團結聯盟陳本恩(左下)、芝衛生局逵克(右下)，獲頒傑出領袖與傑出社區服務獎。(美亞提供)

美亞健康協會日前舉行雲端籌款會，活動中頒發「傑出領袖獎」給伊利諾州州參議員維利瓦蘭(Ram Villivalam)、州眾議員江珍妮(Jennifer Gong Gershowitz)，表彰兩人致力推動亞裔 歷史列為伊州 公校必修課程的成果，此外，芝加哥 衛生局逵克(Van Quach)、華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩，則獲頒發「傑出社區服務獎」。

該場活動主題為「為未來播下種子」(Planting Seeds For The Future)，並邀請了華裔主播徐平、林珍重聯合主持；包括伊州國會參議員德賓、達克沃斯、國會眾議員Raja Krishnamoorthi，還有伊州長普利茲克、芝市長萊特福特、伊州州眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士，以及中國駐芝加哥總領館副總領事邊志春等，都在籌款會中，肯定美亞提高亞裔社區健康品值的貢獻。

美亞健康協會董事蕭愛萍、董事長劉炯玲在頒贈獎項時表示，社區的發展離不開許多人的犧牲奉獻，其中江珍妮與維利瓦蘭，是讓伊州創歷史落實亞裔史入課堂的最大推手，兩人獲頒傑出領袖獎實至名歸。

社區服務獎的得主逵克，協助亞裔社區預防B型肝炎有目共睹，另一位社服獎得主陳本恩在2020年人口大普查、芝加哥選區重畫等項目貢獻卓著。

美亞行政主任劉紅(上排左一)感謝各界支持美亞。(美亞提供)

美亞行政主任劉紅在會中介紹了協會提供的各式醫療、醫保、心理諮詢、就業以及教育等項目，並感激工作團隊的努力、董事局成員的支持，她提到，今年美亞分別在芝加哥橋港區35街，以及芝城西郊太古廣場設立了新的服務據點。