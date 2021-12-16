我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

美亞健康協會雲端籌款會 頒發傑出獎

【芝加哥訊】
伊州州參議員維利瓦蘭(左上)、州眾議員江珍妮(右上)、華埠更好團結聯盟陳本恩(左下)、芝衛生局逵克(右下)，獲頒傑出領袖與傑出社區服務獎。(美亞提供)
伊州州參議員維利瓦蘭(左上)、州眾議員江珍妮(右上)、華埠更好團結聯盟陳本恩(左下)、芝衛生局逵克(右下)，獲頒傑出領袖與傑出社區服務獎。(美亞提供)

美亞健康協會日前舉行雲端籌款會，活動中頒發「傑出領袖獎」給伊利諾州州參議員維利瓦蘭(Ram Villivalam)、州眾議員江珍妮(Jennifer Gong Gershowitz)，表彰兩人致力推動亞裔歷史列為伊州公校必修課程的成果，此外，芝加哥衛生局逵克(Van Quach)、華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩，則獲頒發「傑出社區服務獎」。

該場活動主題為「為未來播下種子」(Planting Seeds For The Future)，並邀請了華裔主播徐平、林珍重聯合主持；包括伊州國會參議員德賓、達克沃斯、國會眾議員Raja Krishnamoorthi，還有伊州長普利茲克、芝市長萊特福特、伊州州眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士，以及中國駐芝加哥總領館副總領事邊志春等，都在籌款會中，肯定美亞提高亞裔社區健康品值的貢獻。

美亞健康協會董事蕭愛萍、董事長劉炯玲在頒贈獎項時表示，社區的發展離不開許多人的犧牲奉獻，其中江珍妮與維利瓦蘭，是讓伊州創歷史落實亞裔史入課堂的最大推手，兩人獲頒傑出領袖獎實至名歸。

社區服務獎的得主逵克，協助亞裔社區預防B型肝炎有目共睹，另一位社服獎得主陳本恩在2020年人口大普查、芝加哥選區重畫等項目貢獻卓著。

美亞行政主任劉紅(上排左一)感謝各界支持美亞。(美亞提供)
美亞行政主任劉紅(上排左一)感謝各界支持美亞。(美亞提供)

美亞行政主任劉紅在會中介紹了協會提供的各式醫療、醫保、心理諮詢、就業以及教育等項目，並感激工作團隊的努力、董事局成員的支持，她提到，今年美亞分別在芝加哥橋港區35街，以及芝城西郊太古廣場設立了新的服務據點。

伊州 亞裔 芝加哥

上一則

新州男熱愛聖誕節 自家院子裝30萬個燈飾 開放參觀

下一則

研究：新房別急著搬 通風幾周再入住

延伸閱讀

芝加哥染疫確診病例飆升 市長考慮收緊防疫

芝加哥染疫確診病例飆升 市長考慮收緊防疫
零售業頻遭結夥搶劫 指控芝市長卸責

零售業頻遭結夥搶劫 指控芝市長卸責
強攻電動車 伊州長普立茲克簽多項優惠法案

強攻電動車 伊州長普立茲克簽多項優惠法案
賭場落腳何處 芝市府明年上半年公布

賭場落腳何處 芝市府明年上半年公布
疫情蠢動 伊州暫不解除強制口罩令

疫情蠢動 伊州暫不解除強制口罩令
芝12區長：治安再不改善 換掉警局長

芝12區長：治安再不改善 換掉警局長

熱門新聞

71歲的受害者謝煥新(Woom Sing Tse)。(家人提供)

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍畢命

2021-12-08 21:07
Zillow在德州達福區賣房低價求售。( Zillow網頁)

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

2021-12-08 20:03
德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

2021-12-13 18:40
2022年房市將進入競爭激烈的賣方市場。(Airbnb)

全美房市庫存恐不敷所需 明年將是賣方戰國時期

2021-12-09 20:08
一名住在蓋奇公園區的男子，11日傍晚在門口懸掛聖誕燈時，遭到致命攻擊死亡。(google map)

芝男子家門口懸掛聖誕燈 突遭不明人士活活打死

2021-12-14 11:15
汽車機械工程師提醒民眾入冬之際，要做好汽車保養。（記者張筠 / 攝影）

迎接寒冷天氣 冬季養車提早準備

2021-12-10 15:36

超人氣

更多 >
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡