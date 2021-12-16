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研究：新房別急著搬 通風幾周再入住

特派員黃惠玲╱綜合報導
密大研究指出，新屋及剛整修好的房子可能會殘存有害化學物質，最好等段時間再入住。(特派員黃惠玲／攝影)
密大研究指出，新屋及剛整修好的房子可能會殘存有害化學物質，最好等段時間再入住。(特派員黃惠玲／攝影)

美國房市發燒，許多民眾這兩年都購入新屋，或整修剛買的二手房，然而根據密西根大學發布的一項新報告指出，房屋內的新地毯、新懸掛石膏板和翻新地板的氣味，都可能不利身體健康，研究人員建議，不論是新屋或整修房，最好等完工幾周後再入住。

報告顯示，研究人員從美國房屋內的牆壁、地板、天花板和家具中，發現了55種令人擔憂的化學物質，部分濃度更高出推薦值(recommended)1000 倍，其中最為嚴重的成分為時常存在於木製家具、櫥櫃以及木材、軟木和竹地板中的甲醛，甲醛為一種致癌物質，與白血病的致病原因有關。

該研究的第一作者、密西根大學公共衛生學院環境健康科學系的研究專家黃磊說，該研究在地毯中發現一種抗氧化劑-丁基羥基茴香醚 (BHA)，實際含量超過推薦值800倍，此外，地毯中的六亞甲基二異氰酸酯含量，更比標準值的最大含量 0.2ppm高出數千倍。

根據美國環保署，六亞甲基二異氰酸酯對眼睛、鼻子和喉嚨有極大的刺激性，長期接觸六亞甲基二異氰酸酯，可能會導致肺部出問題。

為了評估建材的潛在風險，研究人員從Pharos項目數據庫列出化學成分表，篩選出500多種獨特的化學產品組合， 然後他們使用風險評估方法來確定建築產品中使用的化學物質的數量、相應的人類暴露(human exposure)及化學物質的相關癌症和非癌症風險。最後再按照「危害含量比率」(hazard content ratios)列表。

研究人員承認該研究存在侷限性，因為高通量篩選(high throughput screening)涵蓋了大量化合物，但這項研究清楚顯示，應該對建築材料中的化學品暴露進行研究，也需要進一步制訂法規，確保建築產品中的化學物質安全性。

密西根大學公共衛生學院環境健康科學系教授朱立業(Olivier Jolliet)表示，建築材料中使用的大量化學組合，對居住者構成了風險，「我們必須放棄使用那些高出標準千倍的化合物」，他尤其擔心建築物中的甲醛含量，因該成分眾所周知會致癌，但仍被普遍使用。他說，甲醛極易揮發，只要讓新建築確實通風，有助於顯著降低其濃度。

黃磊說，在中國人們比較了解那些有害化學物質，因此在購房時，一般都會等三、四個月再入住，但在美國，大部分人並不關心建材中的有害物質，而比起歐洲，美國在此方面的監管較為寬鬆。

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