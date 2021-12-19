我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

來不及到醫院 華母自動駕駛中產「特斯拉寶寶」

HealthCare.gov 以破紀錄的低廉保費開放投保

本報芝加哥訊

今年的HealthCare.gov健保計劃以破紀錄的低廉價格在HealthCare.gov網站開放供民眾投保。同時，健保市場的公開投保期間（Marketplace Open Enrollment Period）也將延長一個月，至1月15日截止，讓消費者有更充裕的時間購得保險

得益於2021年《美國救助計劃法案》(American Rescue Plan Act, ARP）新法，保險費用從未如此低廉。每5個人中就有4人能藉助新近擴大的財務補助找到每月 10 美元或保費更低的健保計劃。此外，今年還有比去年更多的承保選擇，平均每位消費者可從6到7家保險公司提供的不同健保計劃中挑選。

「《美國救助計劃法案》提供健保市場範圍更廣的保費減免，為許多亞裔美國人、夏威夷原住民、和太平洋島民帶來巨大實惠，」白宮亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民計劃 (WHIAANHPI) 執行長Krystal Ka‘ai表示。「按照《美國救助計劃法案》的規定，通過新近擴大的財務補助，為數156,000 名無保險的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民如今可得到免保費的健保計劃，另有 197,000 名無保險的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民符合資格以優惠價格在健保市場投保。」

「如果您需要健康保險，請馬上就造訪HealthCare.gov，找到從未如此低廉的健保計劃，」CMS負責人Chiquita Brooks-LaSure表示。「在這次的公開投保期間，消費者將有更多選擇，更多援助，甚至更充裕的時間投保。對於有需求的家庭而言，這就意味著能為自己和親人獲得全面健康保險的安心保障。」

所有打算從HealthCare.gov網站選購健康保險的消費者，甚至包括目前已經通過健保市場投保健保計劃的消費者，都應造訪 HealthCare.gov 和 CuidadodeSalud.gov 投保或續保，或致電1-800-318-2596，使用 200 種語言援助填寫申請表。

如果希望得到當地援助，或與健保市場的登記代理或經紀取得聯絡，消費者可造訪 https://www.healthcare.gov/find-assistance/。一般而言，如果希望健保計劃從 1 月 1 日開始全年生效，包括現有保戶在內的消費者必須在 12 月 15 日前做出健保計劃選擇。12 月 15 日後至 1 月 15 日公開投保截止日選擇的健保計劃通常於 2 月 1 日開始生效。

健保 保險 原住民

上一則

高明電器 推出年終聖誕促銷優惠活動，驚喜不斷！

下一則

WWE 新超級巨星李霞於 SmackDown 首秀亮相

延伸閱讀

疫情延燒下 紐約優質平價健保計畫哪裡找

疫情延燒下 紐約優質平價健保計畫哪裡找
低廉保費破紀錄 HealthCare.gov健保計畫要截止啦

低廉保費破紀錄 HealthCare.gov健保計畫要截止啦

HealthCare.gov 破紀錄低保費開放投保

HealthCare.gov 破紀錄低保費開放投保
HealthCare.gov以低廉保費開放投保

HealthCare.gov以低廉保費開放投保
紐約州健保市場 開放註冊囉

紐約州健保市場 開放註冊囉
加州全保「零保費」 年底登記年初生效 不影響綠卡申請

加州全保「零保費」 年底登記年初生效 不影響綠卡申請

熱門新聞

德州州法有一項鮮為人知的條款，牧師住所不用付地產稅。(Unsplash網頁)

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

2021-12-13 18:40
一名住在蓋奇公園區的男子，11日傍晚在門口懸掛聖誕燈時，遭到致命攻擊死亡。(google map)

芝男子家門口懸掛聖誕燈 突遭不明人士活活打死

2021-12-14 11:15
走在街上傳簡訊或講手機時靠牆站，可避免成為搶匪眼中的軟柿子。(Pexels網頁)

上街講手機傳簡訊做到這點 搶匪不會當你是軟柿子

2021-12-17 18:40
密大博士生榮新2017年3月15日駕機失蹤，密州薩吉納郡警方16日宣布，三年前發現的遺骸確認就是榮新。(本報檔案照片)

密州無主遺骸 警證實為近4年前駕機失蹤密大中國生

2021-12-17 10:25
密大研究指出，新屋及剛整修好的房子可能會殘存有害化學物質，最好等段時間再入住。(特派員黃惠玲／攝影)

研究：買了新房別急著搬 通風一段時間再入住

2021-12-15 09:53
「地獄廚師」戈登拉姆齊宣布將公司總部從加州遷到德州。（Gordon Ramsay臉書）

265企業總部棄加州 114家奔德州 「地獄廚師」跟著搬

2021-12-14 17:21

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了