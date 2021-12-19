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WWE 新超級巨星李霞於 SmackDown 首秀亮相

本報芝加哥訊
WWE新超級巨星李霞於 SmackDown 首秀亮相。
WWE新超級巨星李霞於 SmackDown 首秀亮相。

第一位中國WWE超級女巨星李霞，於12月10日（週五）在洛杉磯舉行的 SmackDown 上首度亮相於全國電視節目，由FOX電視台現場直播。被稱為「守護者（The Protector）」的李霞，是一位正義之使，為那些脆弱的人捍衛到底。

「我一直都在保護自己和家人。」李霞說：「我的角色來自我的現實生活。武術教會我們用自己的能力去幫助別人，這就是我想做的事情。我很高興可以向世界展示我的故事，我想成為「守護者(The Protector)」。」

當WWE前來選秀時，來自中國重慶的李霞是一位中國武術高手。憑藉她深厚的武術底子以及在WWE培訓中心的不懈努力，在2017年被招募加入後在WWE排名上迅速崛起。

李霞於上海選秀中給星探留下了深刻印象，然後在數月後參加了首屆「梅‧楊女摔經典爭霸賽（Mae Young Classic tournament）」，這也是她首場上陣的賽事。雖然當時李霞的擂台經驗尚淺，但即使在巨大的壓力下，也沒有絲毫退縮。

自此之後，李霞締造一個接一個的職業里程碑，從參加有史以來第二屆的女子王室決戰大賽（Royal Rumble Match），到之後更成為NXT女子組的超級巨星。

今年較早時，在2021年WWE選秀大會上，李霞被選中加入SmackDown，即WWE的一檔週播家庭電視節目。全年52週，每週為大家帶來扣人心弦的角色和無與倫比的運動體驗。SmackDown以超過28種語言在全球180多個國家和地區播出，覆蓋全球9億家庭。作為一家全球性的家庭娛樂公司，WWE吸引數百萬體育和娛樂粉絲，並且培養出巨石強森（Dwayne 'The Rock' Johnson）和約翰·塞納（John Cena）等明星。

每週五晚上在FOX電視台現場直播的SmackDown上觀看李霞吧！欲知更多詳情，請前往 www.wwe.com。

 

WWE新超級巨星李霞於 SmackDown 首秀亮相。
WWE新超級巨星李霞於 SmackDown 首秀亮相。
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