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中國傢俱藝品中心推出節日特賣品 聖誕/新年30%-50% off大酬賓 12/31截止！

本報芝加哥訊
享受30%off-50%off 的優惠大酬賓12/31截止！歡迎您闔家光臨欣賞北美最大最精緻的展示廳！
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地址位于35 S. CASS AVE.,WESTMONT, IL. 60559 的中國傢俱藝品中心在年終佳節來臨之際，特別推出節日大酬賓，感謝賓客多年的支持。該中心今年推出的各款傢俱特賣品包括客廳傢俱（高級紅木沙發組六件式/高級紅木明式太師椅/高級榆木鼓凳/精美榆木花架）、書房擺設（高級榆木元形古董架）、飯廳餐桌椅套裝（高級紅木60英寸圓餐桌配六椅/高級榆木方餐桌配4椅），還有高級紅木套幾、24英寸高級石雕對獅、高級榆木鞋櫥以及高級手繪金箔屏風等，所有精緻傢俱藝品，典雅高貴，品級第一。在感恩/聖誕期間推出的精美傢俱特賣品折扣高達30%-50%off大酬賓，回饋華人各界朋友，讓華人朋友選購傢俱送禮、自用提供更多的選擇！

服務大芝加哥華人地區近40年歷史的中國傢俱藝品中心，一直秉承產品優異可靠、信譽第一的宗旨，從業至今深受中外人士的肯定及嘉許。其業務涵蓋全北美各州，也是北美區最大最具規模的傢俱公司之一。中國傢俱高品質的紅木傢俱款式新穎大方，講求美學，產品質量屬於上等材料，採用傳統手工製作，木雕技藝出眾，舒適耐用，永久保值，將為您在溫馨的生活中提升高貴的氣質及彰顯您的藝術品位。同時，該公司提供產品質量永久保養的承諾。

中國傢俱藝品中心具備自設的廠房，擁有佔地一萬五千呎的產品展示廳，該展示廳有如藝術的長廊，美輪美奐，每樣精緻的產品都展現給大家。同時客服人員為您提供專業的品質解說，還可提供專業人士為您特別設計與定制樣式等服務，保證符合您的要求。在疫情期間為方便客戶，本公司另提供展示廳現場視頻服務，或網上直接購買，全美48個州免運費，中國傢俱藝品中心提供普通話，廣東話，英文銷售服務。歡迎閱覽查詢購物網站: www.ChinaFurnitureOnline.com 或致電： 630-241-2888。

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