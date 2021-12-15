芝加哥染疫確診病例飆升 市長考慮收緊防疫

芝加哥市日增染疫人數超過900個，市長考慮採取收緊防疫，包括強制民眾進出公共場所必須出示疫苗卡。(特派員黃惠玲／攝影)

由於新冠確診病例明顯飆升，芝加哥 市市長萊特福特14日表示，她正在考慮收緊防疫措施。衛生局局長亞瓦迪補充，可能會考慮要求更多公司企業、表演及娛樂場所，強制觀眾、顧客必須出示疫苗 卡才能進入。

萊特福特說，衛生局與專家們正在研究多種不同的策略，來應對近來新冠病例的持續增加，她說，市府仍在多方面評估採取進一步的防疫措施。萊特福特說，目前她還沒有決定要採取哪種額外的方式來遏止疫情擴散。

統計顯示，在過去的七天中，芝加哥的日增確診已經超過900例。

此外，芝加哥衛生局14日也公布了新的旅行風險名單，加州與密西西比州將加入其他40州與華府特區，列入高風險旅行州，凡從這些地區進入芝加哥的未接種疫苗者，必須在抵達芝城前的第一到三天內接受病毒檢測 ，抵達後的第三到五天內，再接受第二次檢測，此外，未接種者到芝加哥後病毒檢測為陰性者，應自行居家隔離七天後再外出活動；未接受檢測的未接種民眾，則需居家隔離10天，並在14天內，避免接觸感染高風險群眾。

亞瓦迪說，目前全美平均每10萬人單日染疫的比率為31.3，上周此數據僅21.7；而伊州上周這項數據為19.7，現在則激增到39.2，芝加哥的每10萬人的日增確診比率為23.2。

她表示，全美現在感染率最高的地區，集中在中西部與新英格蘭，這兩處地區氣候偏冷，人們待在室內的時間也多，不過，過去一周氣候溫暖的加州、密西西比州的確診率也出現上升，「只有戴口罩、打疫苗，才能有效保護避免感染病毒」。

伊州14日新增確診7390例，死亡人數則增加了28名，伊州衛生廳指出，進入12月份後，該州的新冠住院人數激增了四成，現階段全州有3513人染疫住院，這也是從今年1月中旬以來的新高紀錄。

衛生廳說，各醫院加護病房的新冠患者增加幅度，比住院率增幅更高，統計顯示，從12月1日至今，染疫住進加護病房人數增加到505人，增幅達48%。衛生廳稱，目前全州可用的加護病床僅剩375床(12%)。

有鑑於芝加哥公牛隊傳出隊員確診，14日緊急宣布暫停14日與16日兩場比賽，新的賽期將在之後公布。