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暖冬來了 芝加哥高溫預測達64度

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
這兩天芝加哥氣候和暖，許多民眾都只穿著輕便外套外出。(特派員黃惠玲／攝影)
這兩天芝加哥氣候和暖，許多民眾都只穿著輕便外套外出。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州今冬氣候異於往常，剛經歷了一場非季節性的致命龍捲風，又將迎來反常高溫天氣，國家氣象局預報，芝加哥15日將出現華氏64度高溫，如果當天溫度真的達到此水平，將追平1971年的同日最高溫紀錄。

氣象局表示，這周以來，氣溫不斷上升，直到15日達到高峰，不過，15日晚間將有新一波冷鋒來襲，屆時溫度將降回往年平均。

國家氣象局芝加哥辦公室的氣象學家柏克(Kevin Birk)說，目前的天氣模式很肯定是朝氣候溫暖的方向發展，假使15日沒有打破50年高溫紀錄，也幾乎將為最接近高溫的12月15日。

13日芝加哥的最高溫為華氏51度左右，最低溫為32度；14日最高溫將在52度上下，最低溫則為46度；15日最高溫預測為64度，最低溫為45度，受到鋒面影響，15日晚間開始，芝加哥地區將吹起每小時風速達45到50哩的強風。

柏克說，儘管16日(周四)預測最高氣溫會達到60度左右，但將僅會在16日凌晨短暫出現，接下來的16日最高溫會降到46度，最低更跌到29度。他也提到，15日晚間有降雨機率，隨著冷鋒過境，芝加哥地區可能會有陣雨及雷雨。

芝加哥12月13日的最高溫紀錄為1975年的67度，最低溫則發生在1903年的零下13度；12月14日最高溫出現在1975年的66度，最低溫為1901年零下九度；12月15日的最低溫則發生在1901年，當時溫度為零下12度。

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