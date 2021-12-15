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家用快篩包成節日防疫尖兵 專家告訴你怎麼用

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
BinaxNow是目前販售時間最長的家用快篩檢測包。(俄州Green County公共衛生局)
BinaxNow是目前販售時間最長的家用快篩檢測包。(俄州Green County公共衛生局)

家人團聚、親友派對的節日到來，坊間病毒檢測的需求數量也明顯增加，作為防疫前線產品的市售家用簡易快篩包也越來越受歡迎，這些快篩包如何使用？如何選購？以及其準確性高低，專家提出了多項建議。

●居家快篩包的準確性：最準確檢測新冠病毒的方式，仍以PCR最佳，但這類檢測現階段仍未獲批准在家裡使用。庫克郡衛生局副主任羅傑哥帕爾(Nimmi Rajagopal)說，任何檢測都有可能出現假陰性或假陽性，坊間的快篩檢測，出現假陰性的比率為15/100，出現假陽性的比率則為1/100。她建議，假使已經出現症狀，或很確定與確診者有過接觸時，儘管居家檢測結果為陰性，最好還是繼續隔離與監測一段時間，並盡快接受PCR測試。

●居家快篩包哪裡購買？如何使用？一般藥局都有販售每盒有兩個檢測包的快篩盒，售價平均約25元，裡面包括棉花棒、測試劑以及說明書，這些快篩包都可以從網路上找到指導使用的示範影片。通常這類檢測，要求使用者將棉花棒深入兩邊鼻孔內半吋，然後加入試劑，短時間內就可以獲知結果。

●哪種快篩包品牌最好？推出時間早且販售時間最長的品牌為BinaxNow檢測包，華格林、沃爾瑪藥局都有賣；根據聯邦食藥署FDA的名單，坊間現有將近12種不需要處方即可在藥局買到的居家快篩檢測包。芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，市售的家用抗原新冠檢測記准卻又方便，15分鐘就可以得到結果，她特別提到了BinaxNow的品牌。

●家用快篩包檢測結果需要上報衛生機構嗎？如果檢測結果為陽性，按照規定應向你的醫療保健提供者報告，醫療單位再向州府報告檢測結果。不過，亞瓦迪說，事實上並非每個家用檢測結果都向衛生單位報告，她鼓勵檢測陽性者，仍應上報。

●專家是否也會在家庭聚會中使用快篩檢測？美國病理學家學院(College of American Pathologists)院長沃爾克(Emily Volk)說，「我們家的聚會前，每個參加者都必須接受快篩檢測」，她說，這種簡單方便的作法，可以讓家人親友獲得雙重保護。

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