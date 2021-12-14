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鄭少雄父母將返鄉 華聯會轉交逾30萬捐款

【芝加哥訊】
華聯會主席鄭征(左八)將捐款交給鄭少雄父母鄭曉東(左七)、李蓉(左六)。(主辦單位提供)
華聯會主席鄭征(左八)將捐款交給鄭少雄父母鄭曉東(左七)、李蓉(左六)。(主辦單位提供)

芝加哥地區華僑華人聯合會日前在「清水正東律師事務所」的兩位律師的見證下，將美國社會各界透過Gofundme網站，捐給芝遭劫殺芝加哥大學碩士生鄭少雄的30多萬善款，交給鄭少雄父母，其母李蓉表示，各界關愛讓她重新看到光明，她會積極勇敢面對接下來的生活。

鄭少雄的父母預計本周返回中國，當天的捐款儀式中，出席者包括鄭少雄母親李蓉與父親鄭曉東，中國駐芝加哥總領館領事張軍鵬，華聯會主席鄭征、理事長汪興無、律師黃正東與胡逸倫，以及多位華社負責人出席。

鄭少雄母親李蓉感謝各界愛心。(主辦單位提供)
鄭少雄母親李蓉感謝各界愛心。(主辦單位提供)

除了網路捐款的30萬之外，香港大學北美中部校友會也為校友鄭少雄家人募捐了5萬多元，當天也一併交給鄭家父母。

華聯會主席鄭征。(主辦單位提供)
華聯會主席鄭征。(主辦單位提供)

面對喪子之痛的李蓉說，是來自全世界的關愛「把墜入地獄的我生生地托舉起來，讓我重新看到了光明」。

鄭征說，非常感謝芝加哥及美國社會各界人士的善心捐款，海外華人華僑、留學生們的愛心捐款，讓一位痛失愛子的媽媽能在「帶少雄回家」的旅程中，感受到人間的溫暖。

律師黃正東。(主辦單位提供)
律師黃正東。(主辦單位提供)

為鄭少雄家屬提供義務法律援助的「清水正東律所」表示，劫殺鄭少雄的槍手史攀(Alton Spann)，將在27日舉行第五次開庭，屆時預計法庭會對「直接起訴」(direct indictment)其罪刑，律師說，這表明檢方證據充分、有信心讓犯罪嫌疑人得到應有的法律制裁。

鄭少雄 芝加哥 華人

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