打破店門入室竊盜 芝華埠多家商店受害

穿著美國郵局字樣的盜賊正在搜刮商家收銀台財物。(讀者提供)

芝加哥市於剛結束的周末，頻傳偷竊、搶劫、槍擊案，華埠 也未能置身事外，其中包括11日凌晨3時30分到6時30分間，華埠廣場與永活街附近，至少六家餐館、商店的大門玻璃遭擊碎後入室竊盜；此外，九分局在10日午夜於22小街夾普林斯頓大道逮捕三名形跡可疑青少年，該三人身上均攜帶了子彈上膛槍枝。

根據警方紀錄，11日凌晨的敲碎玻璃入室竊盜的受害商家，於華埠廣場就有四家，其中一受害商家告訴本報，根據攝影 監視影片顯示，該名嫌犯穿著印有美國郵局(United States Postal Service」英文字樣的上衣，打破其店門玻璃後，到店內收銀台搜刮財物。

華埠多家商店大門11日凌晨遭擊破後入室盜竊。(讀者提供)

永活街也有兩、三家餐館、服飾店受到相同攻擊，店家對此都感到氣憤與無奈。

九分局表示，上述案件仍在調查中，警方也希望民眾踴躍提供線索。

除了多家商店遭破壞竊盜外，10日午夜警方於華埠逮捕了三名15到16歲的青少年，警方說，三人當時開著一輛同日下午於皮爾森區(Pilsen)18街遭劫走的林肯休旅 車，該車午夜時出現在華埠一帶，由於形跡可疑，警方據報到場，於三名青少年身上均攜帶了子彈上膛的半自動大口徑手槍，隨後予以逮捕。

九分局也提到另一起疑似仇恨攻擊事件，報案紀錄顯示，9日上午約11時，一名65歲的華婦在亞珠街夾好斯提特街(S. Halsted St.)的橘線捷運站前等候公車，突然遭到一名20多歲，身高約六呎、體重約200磅的非裔男子重拳毆打倒地，事發時有路人立即報案，但警方到場時罪犯已經逃逸，而華婦雖滿臉是傷但拒絕就醫。

直到當天下午1時許，家人發現華婦傷勢嚴重，將其帶到醫院治療後再度報警，由於毆打者並未搶劫婦女財物，警方目前仍在調查該案，且不排除仇恨犯罪的可能性。