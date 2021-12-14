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助警速逮槍手 華埠治安互助隊豎立社區榜樣

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
每次暴力事件發生時，芝加哥警察不太可能都在現場。(特派員黃惠玲／攝影)
每次暴力事件發生時，芝加哥警察不太可能都在現場。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥第九警分局局長傑洛米(Don J. Jerome)表示，謝煥新槍殺案發生後的第66分鐘，警方就在甘迺迪高速公路傑克森大道交流道，圍捕了嫌犯喬伊納(Alfonso Joyner)，「華埠治安互助隊(Chinatown Neighborhood Watch，義警團)第一時間向警方提供信息，是槍手迅速落網的關鍵」。

對於華埠治安互助隊協助警方迅速使兇嫌落網，芝加哥太陽報發表專文稱，假使芝城每個社區都跟華埠一樣，能夠守望相助並與警察密切合作，芝加哥市的治安才有希望改善。

華埠治安互助隊已經成立多年，由20多名義工組成，大家每天無酬輪流入夜後在華埠地區開車巡邏，且隨時監聽警察無線電信息，一旦發現可疑人事物，立即報警，同時協助華人民眾報案。該組織每天還透過社交媒體帳號，更新華埠治安事件，提醒民眾留意。

 互助隊主要成員Tom說，日前謝煥新遭無辜槍殺命案一發生後，有成員聽到報案信息，馬上透過管道向九分局局長通報；芝加哥警局局長布朗說，傑洛米接獲信息後，立即從華商會的社區攝影機取得監視影片，找到涉案車牌資料。

傑洛米說，互助隊提供的犯罪信息，比據報到場的警員更快速，也因為他們的即時通報，讓警方可以馬上動員搜捕涉案車輛，並在案發後約一小時，就將嫌犯逮捕歸案，「根據兇嫌車上發現了手槍，還有嫌犯雙手測出殘留的彈匣煙硝，且身上服飾與線索吻合，讓這宗謀殺得以迅速偵破」，他表示，社區的協助是警方維持治安的一大動力。

布朗也提到，「是華埠居民幫助我們將嫌犯繩之以法」。

太陽報專欄作家華盛頓(Laura Washington)11日發表專文指出，謝煥新槍擊案對芝加哥來說，是一宗可怕罪刑，但華埠對該事件的回應，為整個城市帶來希望。

她表示，社區的積極行動，等於向罪犯表達「無法容忍且需付出代價」，華盛頓說，每個社區都應該採取一樣的行動，發出一樣的吶喊，因為「當暴力發生時，警察不可能總在現場」。

根據庫克郡伊州檢察官的年度報告，去年警察局在738起謀殺案見中，逮捕嫌犯的比率為25%，3516宗槍擊案件中，逮捕率更僅有10%。

對於不斷的暴力罪行，「我們必須義憤填膺、隨時舉報、予以揭發並大聲譴責」，華盛頓說，公眾不應該再以「害怕報復與對警察的不信任」為藉口，繼續坐視暴行氾濫，她表示，要解決惡化的芝加哥治安，華埠已經為大家指出最好的途徑。

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