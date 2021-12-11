零售業頻遭結夥搶劫 指控芝市長卸責

芝加哥北密西根大道名店集中，向來人潮不斷，但近來成為結夥洗劫的目標商店，芝市長對此稱，零售業者應加強自我保護。(特派員黃惠玲╱攝影)

對於頻發的零售店遭結夥搶劫，芝加哥 市長萊特福特9日表示，防範類似犯罪，零售業 者也應負起責任，包括店門口聘雇保安、安裝監視攝影機，將陳列架商品用鍊條綁住等，不過，上述發言受到伊利諾州零售業協會主席卡爾(Rob Karr)的反駁，卡爾說，市長這些建議完全是在推卸責任，不但令人沮喪，且誤導公眾。

芝市過去一個月，發生多起打砸搶的聚眾入店洗劫犯罪，萊特福特9日鼓勵芝加哥購物大道「壯麗一英哩」上的商家，應該要自行提高安保成本，包括在門口聘用保全人員，將陳列櫥櫃上的商品用鍊條或繩子綁住，以免讓歹徒太容易得逞。

卡爾對於萊特福特的說法感到不滿，他表示，商店內有一些商品的確可以上鎖，但不能全部都鎖住，「零售業不是這樣運作的」，卡爾說，消費者到店裡，尋求的是實際體驗商品的經驗，如果所有商品都鎖在櫃台後或綁住在陳列架上，顧客就很難獲得體驗。

此外，萊特福特也建議零售商 應該過濾入店消費者，卡爾說，「我們真的可能要求零售商決定哪些人可以入店嗎？」他表示，假使要由零售商來決定篩選顧客，那麼究竟要遵照何種標準？要問消費者哪些問題？他表示，或許一些小型店家可以做到篩選顧客，但對大多數的零售商而言，此法根本行不通，因為商店最需要的就是人潮，「我們不是市政府大廳或國會大廈，我們沒有權力在入口處逮捕任何人。」

卡爾說，而且篩選客人的作法，毫無疑問又會引發「種族主義」的控訴。

一旦這樣做，導致入店客人不能觸摸也不能試用商品的話，根本不會有人到店裡購物，也勢必促使更多人轉向網路消費，那麼實體店的經營困境將更惡化。

從事零售業長達27年的卡爾說，他是第一次開始看到「有組織的零售犯罪，正在影響了零售業的營運決策」，越來越多企業將「安全與犯罪」列為考慮設店的首要因素，一旦治安欠佳，店址很可能會因此遷移。

「芝加哥市區的零售業是否能夠維持榮景，取決於現階段危機獲得解決的速度。」卡爾語重心長的表示。