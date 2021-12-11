芝選區重畫未定案 華社鼓勵公眾繼續發聲

華聯會主席鄭征(左下)感謝華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(上)、主任陳本恩(右下)長期推動爭取華埠權益。(雲端會截圖)

大芝加哥華僑華人 聯合會日前邀請華埠 更好團結聯盟創辦人陳增華與執行主任陳本恩，解說選區重畫的重要性，陳增華說，目前包括市議會法規委員會、議會拉美裔小組的新選區地圖，都畫出了亞裔 多數的選區，但沒有到最後版本定案前，華人仍應積極與區長表達心聲，並爭取在公聽會發言機會，確保「亞裔多數區」不會遭到其他因素影響而落空。

華聯會主席鄭征在這場雲端會中，對陳增華與華埠更好團結聯盟積極推動華裔權益的奉獻，表達了誠摯感謝，她說，華埠的成長與華埠更好團結聯盟等非營利組織的不斷努力，有著密切關聯。

陳增華說，芝市人口約為280萬人，分成50個選區，每一個選區平均人口約5萬5000人，他說，最理想的選區範圍，應包括「相等、緊湊、連續性且有共同之利益」特徵，然而選區重畫攸關每位區長的政治利益，因此時常忽略了選民真正的需求。

陳增華說，聯盟從1990年開始，推動選區重畫，先期目標是將華人聚居地區畫入同一選區，不過，由於當時華人人口不足，在25區區長蘇禮仕爭取下，華埠畫入了25區，從此歷經了至少兩次人口普查，在政治與其他因素干擾下，此地圖都未能做出任何改變。

隨著2020年人口普查結果出爐，芝市亞裔人口增加高達31%，而「亞裔多數區」的實現也因此出現曙光。

陳本恩表示，大華埠圈的人口在1990年有1萬2000人、2000年有1萬8000人、2010年有2萬7000人，到了2020年估計為3萬5000人，然而儘管人口增長領先芝城各族裔，但芝加哥現有18個非裔多數區、13個拉美裔多數區，卻沒有一個亞裔多數區存在，非常不合理，也分散了亞裔政治力量，這也是為什麼今年亞裔強烈要畫出亞裔多數區的主要原因。

提問時，陳增華表示，亞裔社區在爭取選區重畫中付出非常大的努力、但也須和非裔與拉美裔核心小組達成共識。目前，非裔與拉美裔核心小組都表態支持從零到一的亞裔居民多數區。陳增華也重申，推動華裔居民為主導的選區不僅對華裔是一種鼓舞、也帶動鼓舞了其他少數族裔社區。