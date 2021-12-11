芝選區重畫未定案 華社鼓勵公眾繼續發聲
大芝加哥華僑華人聯合會日前邀請華埠更好團結聯盟創辦人陳增華與執行主任陳本恩，解說選區重畫的重要性，陳增華說，目前包括市議會法規委員會、議會拉美裔小組的新選區地圖，都畫出了亞裔多數的選區，但沒有到最後版本定案前，華人仍應積極與區長表達心聲，並爭取在公聽會發言機會，確保「亞裔多數區」不會遭到其他因素影響而落空。
華聯會主席鄭征在這場雲端會中，對陳增華與華埠更好團結聯盟積極推動華裔權益的奉獻，表達了誠摯感謝，她說，華埠的成長與華埠更好團結聯盟等非營利組織的不斷努力，有著密切關聯。
陳增華說，芝市人口約為280萬人，分成50個選區，每一個選區平均人口約5萬5000人，他說，最理想的選區範圍，應包括「相等、緊湊、連續性且有共同之利益」特徵，然而選區重畫攸關每位區長的政治利益，因此時常忽略了選民真正的需求。
陳增華說，聯盟從1990年開始，推動選區重畫，先期目標是將華人聚居地區畫入同一選區，不過，由於當時華人人口不足，在25區區長蘇禮仕爭取下，華埠畫入了25區，從此歷經了至少兩次人口普查，在政治與其他因素干擾下，此地圖都未能做出任何改變。
隨著2020年人口普查結果出爐，芝市亞裔人口增加高達31%，而「亞裔多數區」的實現也因此出現曙光。
陳本恩表示，大華埠圈的人口在1990年有1萬2000人、2000年有1萬8000人、2010年有2萬7000人，到了2020年估計為3萬5000人，然而儘管人口增長領先芝城各族裔，但芝加哥現有18個非裔多數區、13個拉美裔多數區，卻沒有一個亞裔多數區存在，非常不合理，也分散了亞裔政治力量，這也是為什麼今年亞裔強烈要畫出亞裔多數區的主要原因。
提問時，陳增華表示，亞裔社區在爭取選區重畫中付出非常大的努力、但也須和非裔與拉美裔核心小組達成共識。目前，非裔與拉美裔核心小組都表態支持從零到一的亞裔居民多數區。陳增華也重申，推動華裔居民為主導的選區不僅對華裔是一種鼓舞、也帶動鼓舞了其他少數族裔社區。
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