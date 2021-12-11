西北大學醫學院獲捐2000萬 設胸腔中心治新冠肺傷

新冠病毒傷肺。圖為醫生正在為一名患者檢查肺部。（Getty Images）

新冠病毒嚴重傷害感染者的肺部，西北大學 醫學院(Northwestern Medicine)日前加倍在肺病方面的護理，投入2000萬元捐款設立坎寧胸腔中心(Canning Thoracic Center)，上月開放，該機構是以捐款人坎寧夫婦(John and Rita Canning)的姓氏命名。

約翰‧坎寧(John Canning)是私營股權公司Madison Dearborn Partners的創始人，他和妻子瑞塔‧坎寧(Rita Canning)日前捐款2000萬元給西北大學醫學院啟動全新胸肺疾病護理中心。

擔任該中心執行主任的西北胸腔手術主任巴拉特(Ankit Bharat)表示，西北大學紀念醫院(Northwestern Memorial)去年為一名新冠病患成功移植雙肺，為全美首例，該醫院之後也做了30多次類似手術，為全美最多。

他說，成立該中心能幫助西北把所有資源聚集到一起，「讓我們更上一層樓」，目前西北大學醫學院已有諸多專注於其他領域護理的機構，例如Bluhm心血管中心和Lou and Jean Malnati腦腫瘤中心。

西北在疫情 之前就在計畫新開一家胸腔中心，而當疫情到來之後，該需求變得更緊迫，也凸顯在該領域創新的重要；巴拉特指出，疫情前，西北大學醫院每年處理40至50次肺部移植手術，如今可以每年做超過80次。

他預計，即便有越來越多人打新冠疫苗 ，但因新冠引起的對肺部移植手術的需求還將持續一段時間，中輕症患者有時也出現肺部損傷，可能最終需要做移植手術。